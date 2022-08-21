Названа главная версия взрыва автомобиля с дочерью Дугина

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте со взрывом автомобиля, в котором, предположительно, находилась дочь знаменитого философа Александра Дугина. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил источник «Известий».

При этом изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон. Теперь же речь идет о покушении на убийство.

Ранее в этот день сообщалось, что в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Предположительно, за рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.