Взорвавшие машину дочери Дугина могли готовить покушение на философа

Взорвавшие автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца — философа Александра Дугина. Соответствующую версию высказал музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем.

«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля «Традиция», — написал он в Telegram.

Музыкант отметил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Как сообщалось ранее, сначала правоохранители остановились на взрыве газового баллона в машине как версии произошедшего. Однако позже пришли к выводу, что в автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство.

Взрыв автомобиля Land Cruiser Prado в Московской области в районе поселка Большие Вяземы произошел в ночь на 21 августа. За рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения. Девушка скончалась на месте.

Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.