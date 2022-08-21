Взорвавшие машину дочери Дугина могли готовить покушение на философа
Взорвавшие автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца — философа Александра Дугина. Соответствующую версию высказал музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем.
«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля «Традиция», — написал он в Telegram.
Музыкант отметил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.
Как сообщалось ранее, сначала правоохранители остановились на взрыве газового баллона в машине как версии произошедшего. Однако позже пришли к выводу, что в автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство.
Взрыв автомобиля Land Cruiser Prado в Московской области в районе поселка Большие Вяземы произошел в ночь на 21 августа. За рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения. Девушка скончалась на месте.
Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.
Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.