Дугин приехал на место взрыва автомобиля его дочери на Можайском шоссе

Философ Александр Дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь Дарья Дугина.

На появившихся в Сети кадрах, видно, что Дугин шокирован происшествием и держится за голову.

В ночь на 21 августа в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения. Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте со взрывом автомобиля.

Изначально правоохранители предполагали, что в автомобиле взорвался газовый баллон. Теперь же речь идет о покушении на убийство.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем, с которого возвращалась девушка, подтвердил, что в автомобиле находилась именно дочь философа. Музыкант уточнил, что в этой машине должен был ехать сам Дугин, но в итоге тот сел в другую машину.

причины и обстоятельства произошедшего.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства.