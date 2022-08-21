В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Дугина

В Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором, предположительно, находилась дочь известного философа Александра Дугина. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что речь идет о Дарье Дугиной 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Пока неизвестно, была за рулем сама Дугина или кто-то другой.

На кадрах видно, что взрыв был такой силы, что автомобиль буквально разорвало.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что в Брянске один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва автомобиля. Транспортное средство полностью выгорело. Кроме того, от взрыва выбило стекла в ближайшем к месту стоянки машины здании.

По предварительным данным, в машине находился газовый баллон, который взорвался. Водитель автомобиля погиб, травмы получили два пассажира, одному из них потребовалась госпитализация.