Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Спорт
«Динамо» победило «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами

В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Дугина

В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Дугина, водитель погибла
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором, предположительно, находилась дочь известного философа Александра Дугина. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что речь идет о Дарье Дугиной 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Пока неизвестно, была за рулем сама Дугина или кто-то другой.

На кадрах видно, что взрыв был такой силы, что автомобиль буквально разорвало.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что в Брянске один человек погиб и еще двое пострадали в результате взрыва автомобиля. Транспортное средство полностью выгорело. Кроме того, от взрыва выбило стекла в ближайшем к месту стоянки машины здании.

По предварительным данным, в машине находился газовый баллон, который взорвался. Водитель автомобиля погиб, травмы получили два пассажира, одному из них потребовалась госпитализация.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022