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Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Брянске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В понедельник, 30 мая, появилось видео с места взрыва автомобиля в Брянске, где погиб человек и еще двое пострадали.

На кадрах видно, что транспортное средство полностью выгорело. Кроме того, от взрыва выбило стекла в ближайшем к месту стоянки машины здании. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС и правоохранители.

По предварительным данным, в машине находился газовый баллон, который взорвался. Водитель автомобиля погиб, травмы получили два пассажира, одному из них потребовалась госпитализация.

11 апреля в Москве на Большой Косинской улице произошел пожар в автосервисе. По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Его тело было найдено в очаге возгорания. На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания.

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