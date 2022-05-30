Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Брянске

В понедельник, 30 мая, появилось видео с места взрыва автомобиля в Брянске, где погиб человек и еще двое пострадали.

На кадрах видно, что транспортное средство полностью выгорело. Кроме того, от взрыва выбило стекла в ближайшем к месту стоянки машины здании. В данный момент на месте работают сотрудники МЧС и правоохранители.

По предварительным данным, в машине находился газовый баллон, который взорвался. Водитель автомобиля погиб, травмы получили два пассажира, одному из них потребовалась госпитализация.

11 апреля в Москве на Большой Косинской улице произошел пожар в автосервисе. По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Его тело было найдено в очаге возгорания. На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания.