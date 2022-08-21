Музыкант Лундстрем назвал подрыв машины дочери Дугина «войной»

Подрыв автомобиля с дочерью философа Александра Дугина Дарьей — это попытка развязать террористическую войну на территории России. Такое мнение в воскресенье, 21 августа, выразил музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями».

«Это чудовищная трагедия, мне просто нечего сказать. Это катастрофа для всей страны. Это террористическая война на территории России!» — сказал он.

Ранее Лундстрем подтвердил, что в машине находилась Дарья. По его словам, она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе со своим отцом.

При этом музыкант предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.