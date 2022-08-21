Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным

Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина (в замужестве Платонова), дочь философа Александра Дугина, могло быть заказным. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи уже установили, что взрывное устройство в машине Дугиной было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

Накануне вечером Дарья Дугина на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходит фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

Правоохранители осмотрели место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» в свою очередь выразил мнение, что философу Александру Дугину и его дочери Дарье могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что, если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Друг погибшей Сергей Александров рассказал «Известиям», что ранее девушке угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».