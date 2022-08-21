Реклама
Прямой эфир
Экономика
Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран
Спорт
Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул
Общество
Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Мир
Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина (в замужестве Платонова), дочь философа Александра Дугина, могло быть заказным. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи уже установили, что взрывное устройство в машине Дугиной было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя.

Накануне вечером Дарья Дугина на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходит фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

Правоохранители осмотрели место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» в свою очередь выразил мнение, что философу Александру Дугину и его дочери Дарье могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что, если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Друг погибшей Сергей Александров рассказал «Известиям», что ранее девушке угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022