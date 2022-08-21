Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах

Враги угрожали погибшей в результате подрыва автомобиля Дарье Дугиной — дочери известного философа Александра Дугина. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил друг девушки Сергей Александров в беседе с «Известиями».

«Основные ее враги — это представители либерального лобби, антироссийского. И западного, европейского. Там достаточно много народу было», — сказал он.

По его словам, Дугина рассказывала ему о поступающих ей угрозах.

«Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России [по защите Донбасса]», — добавил Александров.

Ранее в этот день музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» заявил, что подрыв автомобиля, за рулем которого находилась дочь известного философа Александра Дугина Дарья, является диверсией.

Также в воскресенье член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что к подрыву автомобиля Дугиной, вероятно, приложили руку «украинские террористы». Он указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами».

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия.