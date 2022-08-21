Досье на Дугина и его дочь было размещено на «Миротворце»

На философа Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец». Также там было упоминание и о его дочери Дарье, которая погибла после подрыва ее автомобиля.

Дугину на украинском сайте посвящена отдельная страница, где говорится, что он «занимался антиукраинской пропагандой», там же говорится и о его дочери.

Ранее сообщалось, что первоначальной версией произошедшего был взрыв газового баллона в машине. Однако позже правоохранители пришли к выводу, что в автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство.

Взрыв автомобиля Land Cruiser Prado в районе поселка Большие Вяземы в Московской области произошел в ночь на 21 августа. За рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Девушка скончалась на месте. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где была вместе со своим отцом.

Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств аварии.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.

Как предположил музыкант Петр Лундстрем, изначально целью неизвестных взрывателей была не девушка, а ее отец — известный философ. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Дарьи Дугиной. Он обвинил в случившемся «террористов украинского режима», которые, по его мнению, пытались ликвидировать Александра Дугина.

В феврале прошлого года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта «Миротворец». Евродепутаты отмечали, что администрация «Миротворца» незаконно использует «личные данные сотен людей».

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. С инициативой о закрытии сайта ранее выступали и европейские, и украинские политики.