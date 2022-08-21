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Пушилин назвал виновников гибели дочери философа Дугина

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Фото: Global Look Press/Evgeny Philippov
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Глава ДНР Денис Пушилин 21 августа выразил соболезнования и назвал виновников смерти дочери известного философа Александра Дугина.

«Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Кроме того, Лундстрем заявил, что подрыв автомобиля с дочерью философа Александра Дугина Дарьей — это попытка развязать террористическую войну на территории России.

В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.

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