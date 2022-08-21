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Участник фестиваля «Традиция» подтвердил гибель дочери Дугина при взрыве

Участник фестиваля «Традиция» подтвердил нахождение дочери Дугина в машине при взрыве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина, находилась в автомобиле Land Cruiser Prado во время взрыва. Информацию в воскресенье, 21 августа, подтвердил музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем.

По его словам, она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе со своим отцом.

«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? <...> Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования», — написал он в Telegram-канале.

В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.

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