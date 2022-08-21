Участник фестиваля «Традиция» подтвердил гибель дочери Дугина при взрыве
Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина, находилась в автомобиле Land Cruiser Prado во время взрыва. Информацию в воскресенье, 21 августа, подтвердил музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем.
По его словам, она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе со своим отцом.
«Кого хотели убить? Ее или ошиблись машиной? <...> Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования», — написал он в Telegram-канале.
В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.
Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.
На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.