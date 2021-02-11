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Европарламент призвал Украину запретить сайт «Миротворец»

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Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта «Миротворец». Трансляция заседания в четверг, 11 февраля, велась на сайте ЕП.

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Как отметили евродепутаты, администрация «Миротворца» незаконно использует «личные данные сотен людей».

«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как «Миротворец», которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств», — говорится в резолюции.

В ноябре 2019 года на Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец».

Тогда же депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил создателей «Миротворца» пройти лечение в психоневрологическом диспансере в Крыму.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками Украины.

Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. С инициативой о закрытии сайта ранее выступали и европейские, и украинские политики.

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