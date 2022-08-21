Музыкант Апачев назвал диверсией подрыв автомобиля дочери Дугина

Подрыв автомобиля, за рулем которого находилась дочь известного философа Александра Дугина Дарья, является диверсией. Соответствующее заявление сделал 21 августа музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями».

«Всем известно, что его коллективный Запад считает его едва ли не главным философом [президента России Владимира] Путина. Поэтому он должен был стать сакральной жертвой. Огромное количество диверсионных групп заходит на территорию Белгородской области, теперь до нас дошли отголоски», — отметил он.

Апачев подчеркнул, что, по его мнению, произошедшее явилось, своего рода, акцией устрашения всех, кто поддерживает Кремль. Она призвана добиться того, чтобы каждый мыслитель впредь «сидел в Москве и боялся того, что может с ним произойти», заявил музыкант.

По его словам, убийство дочери философа стало результатом действия неких диверсионных групп, проникших на территорию России.

Ранее музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем назвал подрыв автомобиля с дочерью философа Александра Дугина попыткой развязать террористическую войну на территории России. По его словам, Дугин изначально должен был ехать на взорванной машине, однако пересел в последний момент в другой автомобиль и ехал следом.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал виновниками смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Его автомобиль ехал следом, поэтому он буквально стал свидетелем трагедии.

По словам одного из очевидцев, в момент взрыва автомобиля послышались два хлопка. Мужчина, находившийся на месте происшествия, также отметил, что взрыв, который прогремел, был исключительно мощным.

РЕН ТВ восстановил хронологию вечера Дарьи перед гибелью.