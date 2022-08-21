Власти Запорожья сочли гибель дочери Дугина «делом рук Украины»

К подрыву автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, вероятно, приложили руку «украинские террористы». Такое мнение в воскресенье, 21 августа, выразил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина — машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и ее отец — Александр Дугин», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами». По его словам, Дугина расследовала провокации основателя издания Bellingcat (признано в РФ иностранным агентом) Христо Грозева, за что и попала под санкции Запада.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом.

Дугин изначально должен был ехать на взорванной машине, однако пересел в последний момент в другой автомобиль и ехал следом.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он буквально стал свидетелем трагедии.

РЕН ТВ восстановил хронологию вечера Дарьи перед гибелью.