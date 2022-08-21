Восстановлена хронология гибели дочери философа Дугина

РЕН ТВ восстановил хронологию последнего вечера дочери философа Александра Дугина Дарьи до того, как ее автомобиль взорвали на дороге в Московской области.

В момент трагедии девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом.

Отмечается, что в 18:00 субботы Александр Дугин читал лекцию «Традиции и история» на фестивале в деревне Захарово. Его дочь там присутствовала в качестве почетного гостя.

Позже, в 21:25, Дарья Дугина села в автомобиль Land Cruiser Prado и уехала с фестиваля. Предположительно. именно на парковке в автомобиль могли заложить самодельное взрывное устройство.

Машина выехала на Можайское шоссе в 21:35, после чего в районе поселка Большие Вяземы прогремел мощный взрыв. После этого Дугина теряет управление и врезается в забор. Девушка скончалась на месте.

На место взрыва уже прибыл Александр Дугин. На появившихся в Сети кадрах, видно, что философ шокирован произошедшим.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон. Однако в результате основной стала версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, виновниками смерти дочери известного философа Александра Дугина являются «террористы украинского режима». Он выразил соболезнования по поводу произошедшего.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.