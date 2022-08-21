Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами

Восстановлена хронология гибели дочери философа Дугина

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РЕН ТВ восстановил хронологию последнего вечера дочери философа Александра Дугина Дарьи до того, как ее автомобиль взорвали на дороге в Московской области.

В момент трагедии девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом.

Отмечается, что в 18:00 субботы Александр Дугин читал лекцию «Традиции и история» на фестивале в деревне Захарово. Его дочь там присутствовала в качестве почетного гостя.

Позже, в 21:25, Дарья Дугина села в автомобиль Land Cruiser Prado и уехала с фестиваля. Предположительно. именно на парковке в автомобиль могли заложить самодельное взрывное устройство.

Машина выехала на Можайское шоссе в 21:35, после чего в районе поселка Большие Вяземы прогремел мощный взрыв. После этого Дугина теряет управление и врезается в забор. Девушка скончалась на месте.

На место взрыва уже прибыл Александр Дугин. На появившихся в Сети кадрах, видно, что философ шокирован произошедшим.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон. Однако в результате основной стала версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, виновниками смерти дочери известного философа Александра Дугина являются «террористы украинского режима». Он выразил соболезнования по поводу произошедшего.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022