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Дугин стал свидетелем гибели своей дочери при взрыве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Философ Александр Дугин оказался одним из первых на месте гибели его дочери Дарьи, потому что его автомобиль следовал за ее джипом. Взрыв произошел на его глазах.

Дугин с дочерью в субботу был на литературно-музыкальном фестивале «Традиция». Он должен был ехать во взорвавшемся внедорожнике, но в последний момент пересел в другой автомобиль.

Обе машины уезжали в одно время и следовали друг за другом, поэтому трагедия произошла буквально на глазах у Дугина. Сейчас с философом работают следователи, они восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен шокированный трагедией Дугин. Он стоял на месте взрыва, обхватив руками голову.

РЕН ТВ восстановил хронологию вечера Дарьи перед гибелью.

Ранее музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что изначально целью неизвестных взрывателей была не девушка, а ее отец — известный философ.

Land Cruiser Prado, за рулем которого находила дочь Александра Дугина, неизвестные подорвали в районе поселка Большие Вяземы в ночь на воскресенье, 21 августа. Девушка 1992 года рождения скончалась на месте.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, виновниками смерти дочери известного философа Александра Дугина являются «террористы украинского режима». Он выразил соболезнования по поводу произошедшего.

Более того, выяснилось, что досье на Дугина и его дочь было размещено на «Миротворце».

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