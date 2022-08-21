Захарова призвала проверить причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможную причастность Украины к смерти Дарьи Дугиной. Об этом она пишет 21 августа в своем Telegram-канале.

«Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — пишет она.

Захарова также отметила, что подозрения причастности Киева к этой смерти не безосновательны.

«Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — заявила официальный представитель МИД.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходит фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

Правоохранители осмотрели место происшествия.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

Как заявили 21 августа в Следственном комитете РФ, следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.