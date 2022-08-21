Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина

29-летняя журналист и философ Дарья Дугина (Платонова), дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав происшедшее как убийство, совершенное общеопасным способом. Как и когда произошло покушение и кто может за ним стоять, выясняли «Известия».

Как произошло убийство?

Вечером в субботу, 20 августа, Дарья Дугина на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходит фестиваль «Традиция». Александр Дугин читал лекцию участникам фестиваля, его дочь Дарья, долгое время работавшая вместе с отцом, находилась там в качестве почетного гостя. Примерно в 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы автомобиль на полном ходу взорвался, после чего съехал на обочину, врезался в постройку и загорелся. Как сообщили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

Что рассказывают очевидцы?

Очевидцы, проживающие недалеко от места происшествия, утверждают, что взрыв был очень мощным. Так, один из местных жителей рассказал, что примерно в 21:32 он услышал хлопок, от которого «в доме зазвенели стекла». «Хлопок был достаточно такой мощный», — утверждает он. По словам другого местного жителя, хлопков было несколько. Услышав первый взрыв, он вышел из дома и подошел к месту происшествия. «Пока шли, еще один взрыв произошел. Наверное, машина взорвалась. А потом, наверное, шина уже хлопала», — рассказал он.

Взрыв на дороге1 Фото: ИЗВЕСТИЯ

Что уже известно следователям?

Как сообщил военкор Владлен Татарский, взрывное устройство без оболочки, содержавшее примерно 400 г тротила, было установлено под сиденьем автомобиля. Пока неизвестно, был ли на взрывном устройстве установлен таймер или неизвестный террорист в какой-то момент нажал на кнопку. Поначалу следствие рассматривало версию взрыва газового баллона, но потом единственной стала версия о взрывном устройстве. Следователи надеялись увидеть тех, кто установил в автомобиле взрывное устройство, на камерах видеонаблюдения, но увы: выяснилось, что система видеонаблюдения на вип-парковке фестиваля, где стоял автомобиль, уже давно не работала.

Пострадал ли Александр Дугин?

Взрыв произошел практически на глазах Александра Дугина, отца Дарьи. Насколько известно, он должен был ехать на автомобиле вместе с дочерью, но в последний момент Дарья поехала в автомобиле отца, а он поехал в Москву на другой машине. По рассказам очевидцев, он двигался практически вслед за ней, взрыв произошел буквально на его глазах. «Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом. Он вернулся, был на месте трагедии», — сообщил глава общественного движения «Русские горизонты» Андрей Краснов. Сообщается, что в настоящее время Александр Дугин находится в больнице.

Взрыв на дороге2 Философ Александр Дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь Дарья Дугина Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кто был целью покушения?

По одной из версий следствия, целью покушения был сам Александр Дугин. Это подтверждается и тем, что взрывчатка была установлена именно на его автомобиле. Этой версии придерживаются соратники Александра Дугина, выразившие ему соболезнования по поводу гибели дочери. «Насколько я понимаю, целью был сам Александр Гельевич или, может, они вдвоем», — сообщил глава общественного движения «Русские горизонты» Андрей Краснов. «Целью могли быть как Даша, так и ее отец Александр Дугин», — утверждает член администрации Запорожской области Владимир Рогов. А глава ДНР Денис Пушилин прямо обвинил украинских террористов в покушении на Александра Дугина. «Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь»,— написал он в соцсетях.

Каковы ближайшие планы следствия?

В настоящее время криминалисты, следователи и взрывотехники продолжают осмотр места происшествия. После этого, как сообщает следствие, будут назначены экспертизы — взрывотехническая, судебно-медицинская, а также молекулярно-генетическая. Поскольку тело Дарьи Платоновой было практически полностью уничтожено огнем, опознать ее визуально не представляется возможным, и экспертиза должна стать формальным подтверждением ее гибели.

Взрыв на дороге Фото: СК РФ

Кто такая Дарья Дугина?

Дарья Дугина (Платонова) — дочь философа Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Дарья родилась в Москве 15 декабря 1992 года. Окончила философский факультет МГУ, в 2015 году окончила аспирантуру. Являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин. Выступала с лекциями, немало работала в журналистике: в частности, вела передачу на радио «Комсомольская правда», вела программу «Наша точка зрения» на канале «Царьград».

Дарья с детства боготворила отца, перенимала и разделяла его взгляды. Во время обучения в МГУ стажировалась в Университете Мишеля де Монтеня. О своей личной жизни предпочитала не говорить. Была замужем, по мужу носила фамилию Платонова. Любила классическую музыку, играла на гитаре и флейте.

В совершенстве владела французским, неоднократно выступала экспертом на тему французской политики. Одним из главных направлений научных исследований Дугиной было влияние идей древнегреческого философа Платона на античный мир.

Кто такой Александр Дугин?

Александр Дугин — российский философ, социолог, политолог, общественный деятель, основатель общественно-политического течения неоевразийства. Лидер Международного евразийского движения. В 2014 году издание Foreign Policy включило его в список «100 глобальных мыслителей современного мира».

Были ли враги у Дарьи Дугиной?

«Основные ее враги — это представители либерального лобби: антироссийского и западного, европейского. Там достаточно много народу было... Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России», — сообщил друг погибшей девушки Сергей Александров в беседе с «Пятым каналом». По его словам, Дарья, известная своей гражданской и политической позицией, рассказывала ему об угрозах в ее адрес.

Дарья Дугина поддерживала спецоперацию на Украине, неоднократно бывала на Донбассе, была знакома со многими ополченцами и военными корреспондентами. Она стала одним из авторов « Книги Z » — книги воспоминаний очевидцев о войне на Донбассе.