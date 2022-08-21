Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы Степновского округа Ставрополья погиб в ДТП
Общество
Отменена частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области
Общество
Народный артист РФ Николай Лебедев умер на 101-м году жизни
Политика
Пушков заявил о недальновидности авторов антироссийских санкций
Мир
На территории британского посольства в Багдаде взорвался баллон с газом
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Мир
Четыре корабля ВМС США прибыли в Прибалтику
Общество
Эвакуацию объявили в двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожаров
Мир
В бундестаге призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Происшествия
В детском лагере в Нижегородской области выявили кишечную палочку

Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он и его дочь Александра, погибшая 20 августа в результате подрыва автомобиля, в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. Об этом 21 августа сообщает «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

По данным источника издания, следователям удалось побеседовать с Дугиным, который сейчас находится в больнице.

Философ рассказал, что угрозы поступали через соцсети, но ни он, ни его дочь, не придавали таким сообщениям значения.

Ранее 21 августа президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с «Известиями» заявил, что создать бомбу, которая была заложена в машину Дугиной, мог только человек, обладающий профессиональной подготовкой.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 29-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Музыкант Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» также выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022