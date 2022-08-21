Эксперт указал на наличие профподготовки у создателя убившей Дугину бомбы

Создать бомбу, которая была заложена в машину дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, мог человек, обладающий профессиональной подготовкой. С таким мнением выступил президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с «Известиями».

«У профессионала это может занимать несколько минут. Если снаружи фиксируется — еще проще. Для профессионала это быстрая работа. Непрофессионал не сможет собрать подобное устройство, вопрос в том, где они обучались, кто их обучал, на что они готовились, являются ли они специалистами иностранных спецслужб, представителями террористических организаций, в каких центрах проходили подготовку. Очень много вопросов», — указал он.

Как рассказал до этого источник «Известий», в бомбе, которая была установлена под водительским местом, присутствовал механизм дистанционного срабатывания, а взрывное устройство содержало примерно 350 г тротила.

«400 г — достаточно значительная масса взрывчатого вещества. Можно человека убить меньшим количеством взрывчатки, вопрос в том, как этот взрывной материал скомпонован в устройстве», — указал Линдер.

Он также добавил, что специалист мог бы собрать такое устройство и в домашних условиях.

«Любой профессионал может это делать на дому, если комплектующие ему доставят, что часто и происходит», — отметил эксперт.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 29-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Музыкант Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» также выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» допустил, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.