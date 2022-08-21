Дело об убийстве дочери Дугина передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве дочери философа Александра Дугина в производство главного управления СК России. Об этом ведомство сообщило 21 августа.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходит фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно.

Правоохранители осмотрели место происшествия.

«Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную причастность Киева к смерти девушки, заявила, что, если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

В то же время политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что философу Александру Дугину и его дочери Дарье могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Друг погибшей Сергей Александров рассказал «Известиям», что ранее девушке угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».