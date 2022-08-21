«То, что меня не убивает, убивает другого…»

Гибель Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и публициста Александра Дугина , потрясла, без преувеличения, всех. Трагедия произошла поздно вечером 20 августа, когда девушка на своем автомобиле возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» , на котором была вместе с отцом. «Известия» тоже побывали на этом фестивале и отметили, что машины, которые въезжали на его территорию, не досматривались, а на парковке , где, предположительно, было заложено взрывное устройство, не было даже видеокамер. Эксперты расходятся во мнениях о том, кто был истинной целью преступников — Дарья или ее отец. Криминалисты заявили, что, судя по характеру взрыва, найти злоумышленника будет крайне сложно. «Известия» собрали все самые актуальные подробности чудовищной трагедии в Подмосковье.

Десять минут в пути и 400 граммов тротила

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа по дороге домой . Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля, на котором ее отец читал лекцию , а она присутствовала в качестве почетного гостя. Фестиваль проходил в деревне Захарово Одинцовского района Подмосковья. Примерно в девять вечера субботы Дарья села в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и поехала домой по Можайскому шоссе. Ее путь был недолгим — всего около десяти минут. Машина взорвалась на ходу в районе поселка Большие Вяземы.

От мощного взрыва девушка потеряла управление, и авто врезалось в забор. Ударной волной Дарью выбросило на асфальт. После взрыва машина была практически полностью уничтожена — от нее остался один остов, а сама девушка погибла на месте .

У трагедии были очевидцы — все они рассказали о взрыве исключительной силы, от которого в близлежащих зданиях «зазвенели стекла» . Сам Александр Дугин ехал следом за дочерью на другой машине и оказался на месте трагедии одним из первых. Взрыв произошел практически у него на глазах. Политолог Сергей Марков сообщил, что после случившегося Дугин попал в больницу.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон . Однако в результате расследования основной стала версия о самодельном взрывном устройстве, которое могли заложить в машину на парковке фестиваля .

То, что меня не убивает Александр Дугин с дочерью на фестивале «Традиция» Фото: соцсети

Автомобиль Дугиной находился на той части стоянки, которая отведена для участников и почетных гостей. У съезда с шоссе стояли сотрудники ГИБДД, регулировавшие движение, но никакого досмотра въезжающих машин не производилось, отметил корреспондент «Известий», приехавший освещать события фестиваля «Традиция» накануне трагических событий и уехавший оттуда около пяти часов вечера субботы — за несколько часов до отъезда Дарьи и Александра Дугиных.

Следствие также выяснило, что на парковке не было никаких охранных систем и камер видеонаблюдения . Предполагается, что 400 г тротила без оболочки было заложено прямо под водительским сиденьем.

Машина Дарьи долго стояла на стоянке, поэтому установить взрывное устройство в любом месте для диверсантов не представляло проблемы — времени на это было более чем достаточно, заявил «Известиям» президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. А ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев отметил, что даже если бы стоянка была охраняемой, это не могло стать гарантией безопасности. Это формальное явление, именно с таких парковок угоняется большая часть машин, пояснил он.

Ошиблись целью?

На момент выхода публикации оставалось неясным, кто был истинным объектом покушения — сама Дарья или ее отец.

Комментируя трагедию, эксперты в один голос заговорили о возможном «украинском следе», а Александр Дугин, как известно, был идеологом «русского мира», придерживался ярко выраженных патриотических и активных антизападных взглядов . Его теория «евроазиатской империи» снискала ему мировую популярность и стала причиной включения в санкционный список США.

То, что меня не убивает Александр Дугин, 2013 год Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Политтехнолог Константин Калачев отметил, что на Западе Дугина демонизируют и считают, что он заразил своими идеями о восстановлении СССР российскую властную элиту .

— Александр Дугин — автор четвертой политической теории, утверждающей, что кроме либерализма, коммунизма и фашизма есть еще и евразийство. Раньше эта теория считалась маргинальной, а сейчас становится мейнстримом. По мнению Дугина, Россия должна стать сверхдержавой, интегрировав в себя все бывшие республики СССР, — отметил эксперт.

У Запада «безусловно, существует план по нагнетанию ситуации» вокруг Украины и столь дерзкое преступление, совершенное в сердце России — рядом с Москвой — могло стать частью этого плана, считает Константин Калачев. В то же время эксперт предостерег всех шокированных этим событием от «желания быстрого ответа» и попыток «бросаться с горячей головой в месть», поскольку это может еще больше осложнить ситуацию.

Он напомнил интересную деталь: в прежние годы Александр Дугин был создателем общественного движения, в которое входил и нынешний советник президента Украины Алексей Арестович. То есть, по сути, он был «дугинцем», отметил эксперт. И добавил, что после смерти Владимира Жириновского Дугин стал главным проповедником ценностей, которые созвучны целям СВО.

На сайте «Миротворец» на Александра Дугина есть отдельное досье, там же в разделе «Семья» есть информация и о его дочери. Версию о том, что целью преступников был именно Дугин, в беседе с «Известиями» высказал музыкант Петр Лундстрем, который в канун трагедии тоже был на фестивале . Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль и фактически остался жив по чистой случайности .

То, что меня не убивает Александр Дугин выступает на митинге в Москве в поддержку Донбасса, 2014 год Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Покушению подвергся человек, который, кроме идей и идеологии, по сути, ничем не занимался, обратил внимание замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ, политолог Богдан Безпалько.

— Я никогда не разделял идей Дугина, они мне всегда казались несколько экзотичными и надуманными. С конца 1980-х его воззрения претерпели изменения, но в их центре всегда была Россия. Вероятно, тот, кто хотел его погубить, был раздражен именно этим, — сказал эксперт.

Дугин — человек относительно известный и целью покушения, скорее всего, был он, согласен адвокат и бывший следователь СК Максим Калинов.

— Я уверен в этом почти на 100%. Думаю, эта версия для следствия будет основной, — сказал он.

А вот Валерий Киселев полагает, что гибель Дарьи вместо отца, возможно, и не была ошибкой: с технической точки зрения «операция» была хорошо спланирована, за машиной, скорее всего, следили и хорошо знали, кто и почему в нее садится.

То, что меня не убивает Дарья Платонова (Дугина) Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Судя по характеру взрыва, взрывное устройство, скорее всего, привели в действие на расстоянии — это очень усложнит работу следователей, считает Максим Калинов. Заложить такое устройство можно когда угодно, а потом сделать звонок, чтобы оно сдетонировало, уточнил он. Исполнитель при этом может находиться в другом городе, субъекте или даже стране.

— Кроме того, заложить устройство мог не он сам, это сильно запутает следы. Шансы раскрыть такое дело крайне малы, — добавил эксперт.

«Молодая, перспективная, умная…»

Взгляды отца, судя по всему, разделяла и его дочь . В последнее время она стала узнаваемой в публичном пространстве — часто бывала в Донбассе, появлялась на экране, активно вела соцсети, публиковалась под псевдонимом Дарья Платонова и, в частности, посещала «Азовсталь» во время поездки в ДНР. Она стала одним из авторов «Книги Z», которая готовится к выпуску в издательстве «Черная сотня» осенью этого года . В аннотации сказано, что это сборник рассказов от участников и очевидцев: военных, мирных жителей освобожденных городов, волонтеров и военных корреспондентов.

«Философия рождается там, где сосуществуют смерть и жизнь, где есть «я» и «другой», где есть различение и преодоление этого различения. Для меня Новороссия — пространство философского смысла. Именно она сейчас — имперообразующее пространство для России, и благодаря этому фронтирному горизонту мы существуем как Россия», — написала Дарья на своей странице «ВКонтакте», которая сразу после трагедии оказалась закрыта для общего доступа.

Как сообщил в беседе с «Известиями» друг погибшей Сергей Александров, девушка признавалась ему, что ей угрожали.

То, что меня не убивает Спецслужбы на месте гибели Дарьи Дугиной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России [по защите Донбасса]», — добавил мужчина.

Политолог Марат Баширов заявил «Известиям», что произошедшее с Дарьей — «это террористический акт».

— Думаю, что причиной агрессии стала та философия и идеи, которые продвигала семья. Идеи про разрушение старого мира и создание мира нового, многополярного. Все эти идеи Дугин активно продвигал в Сети. Думаю, что это заметили и решили запугать всех, — сказал эксперт.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» назвал Дарью «выдающимся журналистом, политологом, лидером консервативной молодежи».

Произошедшее 20 августа, независимо от целей подрыва, — чудовищная трагедия, сказал «Известиям» журналист Игорь Молотов, который был лично знаком с Дарьей Дугиной.

— Молодая, перспективная, умная, всегда на энтузиазме, — вспомнил он.

Журналисты нашли в соцсетях Александра Дугина перефразированное изречение немецкого философа Фридриха Ницше: «Всё, что нас не убивает, делает сильнее». Но Дугин написал так: «То, что меня не убивает, убивает кого-то другого…» Этот пост он опубликовал 20 августа 2021 года — ровно за год до момента гибели дочери. Сейчас он может показаться трагическим пророчеством .

Что известно о фестивале «Традиция»

Фестиваль «Традиция», на котором в день трагедии были Александр и Дарья Дугины, ежегодно проходит в пушкинской усадьбе Захарово и имеет репутацию мероприятия идеологически окрашенного . Здесь играют рок-музыканты, посещавшие Донбасс еще до начала спецоперации, читают стихи донецкие поэты (среди выступавших была Анна Ревякина, автор поэмы «Шахтерская дочь» и зампред Общественной палаты ДНР), весомое место занимает русская фольклорная составляющая.

Александр Дугин — постоянный участник «Традиции» . На этот раз он выступил с лекцией «Традиция и история», после которой присутствовал вместе с дочерью в качестве зрителя на поэтическом перформансе «Родня» и гала-концерте «Русский космос», но они ушли, не дождавшись окончания. Анна Ревякина позже написала в своем Telegram-канале, что именно в тот момент, когда, как оказалось, произошел взрыв, она читала на сцене фрагмент из «Шахтерской дочери», где дочь погибает.

Так или иначе атака на Дугиных выглядит и атакой на фестиваль, где собираются единомышленники, в целом разделяющие патриотические взгляды организаторов — Захара Прилепина и Эдуарда Боякова.

— Публика здесь потрясающая. Родня. Именно этим одним словом можно описать мои впечатления и от зрителей, и от события, — делился с «Известиями» еще до жуткой новости скрипач Петр Лундстрем, выступавший на «Традиции».

Позже музыкант, комментируя случившееся, назвал произошедшее с Дарьей Дугиной чудовищной трагедией и подчеркнул, что касается она не только семьи погибшей.

О взрыве стало известно около полуночи, многие участники фестиваля еще не спали, и общей реакцией был шок . Причем почти сразу появились предположения, что это не просто авария .

— Даша приехала вместе с отцом, мы их встречали. Мы очень тепло общались, радовались, Даша рассказывала, что накануне она была на военной выставке, — делился с «Известиями» Эдуард Бояков вскоре после известия о трагедии.

Главной целью был всё-таки Александр Дугин, уверен музыкант Аким Апачев, участник финального гала-концерта.

— Это атака на Дугина. Всем известно, что его коллективный Запад считает едва ли не главным философом Путина . Поэтому он должен был стать сакральной жертвой, — сказал артист «Известиям».

Украинские власти причастность к гибели Дарьи Дугиной отвергли . Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что «это убийство свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных группировок внутри РФ».