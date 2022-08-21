На парковке с автомобилем Дугиной не работали камеры видеонаблюдения

На парковке, где стоял автомобиль Дарьи Дугиной, последние две недели не работали камеры видеонаблюдения. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Источник рассказал, что охранников на парковке не было, а камеры были отключены. По предварительным данным, именно на этой стоянке и могла быть заминирована машины.

Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина 29-летней Дарьи Дугиной (Платоновой) был припаркован рядом с местом проведения литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Московской области, который она посетила вместе с отцом.

Вечером 20 августа девушка направлялась в Москву из деревни Захарово. Около 21:35 в районе поселка Большие Вяземы на Можайском шоссе внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого была Дугина, взорвался и сгорел. Водитель погибла на месте.

По данным «Известий», автомобиль был зарегистрирован на ее отца.

Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего. По одной из них исполнители подрыва следили за перемещениями автомобиля определенное время.

По предварительным данным, на бомбе стояла система дистанционного срабатывания. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство общественно опасным способом», его характер следователи назвали заказным.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. По его словам, Дугин должен был возвращаться с фестиваля на этом автомобиле, но по чистой случайности сел в другую машину.