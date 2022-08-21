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В Центре правопорядка назвали убийство дочери Дугина ЧП общероссийского масштаба

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Хаминский: убийство дочери Дугина — ЧП общероссийского масштаба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Убийство дочери философа Александра Дугина — это ЧП общероссийского масштаба, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский «Известиям» 21 августа.

«То, что меня не убивает, убивает другого…»
Как Александр Дугин еще год назад невольно предсказал трагическую гибель дочери

«Посягательство на жизнь общественного деятеля Александра Дугина и, как следствие, убийство его дочери Дарьи — безусловно, ЧП общероссийского масштаба. Об этом говорит сам характер совершенного преступления», — сказал он.

По мнению Хаминского, неприкрытая публичность деяния — вызов государству и обществу. Он напомнил, что применение взрывного устройства — способ совершения террористических актов.

«Преступника совершенно не волновало, что горящий автомобиль мог въехать в автобусную остановку, жилой дом либо совершить ДТП с еще более трагическими последствиями», — добавил он.

Хаминский также отметил, что действовал профессионал, который обладает специальными знаниями и навыками. Он считает, что была использована магнитная мина с детонатором, срабатывающим на разрыв радиосигнала.

«То есть после установки ее на автомобиль одновременно активируются приемник, находящийся в самой мине, и передатчик, который был оставлен в непосредственной близости от парковки или около выезда на дорогу. Когда расстояние между приемником и передатчиком становится таким, что прерывается радиосвязь, срабатывает детонатор», — объяснил руководитель Центра правопорядка.

После активации устройства злоумышленники, скорее всего, покинули место преступления и не проследили за тем, кто воспользуется транспортом, заключил он.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа по дороге домой. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором ее отец читал лекцию. Около 21:35 мск субботы Дарья села в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и поехала по Можайскому шоссе. Машина взорвалась на ходу в районе поселка Большие Вяземы. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была дочка философа.

Как сообщил военный корреспондент Владлен Татарский, взрывное устройство было установлено под сиденьем транспорта. В Следственном комитете РФ заявили, что преступление могло быть заказным. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что взорвавшие автомобиль девушки готовили покушение на ее отца.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров 21 августа заявил, что убийство дочери Дугина могло быть выгодно властям Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что, если подтвердится «украинский след», тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма». Кроме того, версию о причастности к убийству украинской стороны высказали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и власти Запорожской области. В свою очередь, в Киеве заявили о непричастности к преступлению.

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