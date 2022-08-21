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Журналист Джума рассказал об угрозах после убийства дочери Дугина

Сирийский журналист Джума: после убийства Дарьи Дугиной журналистам стали поступать массовые угрозы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист Аббас Джума и его коллеги стали получать массовые угрозы о расправе после убийства дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. Об этом он 21 августа рассказал «Известиям».

По его словам, он поверит в то, что Дарье Дугиной угрожали.

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«Потому что нам всем угрожают, постоянно, ежедневно. В частности, после этого трагического происшествия и мне, и моим коллегам массово поступают угрозы, дескать, вы следующие», — отметил он.

Как продолжил Джума, угрозы, скорее всего, носят психологический характер, но журналисты находятся «под прицелом каждый день».

Для Джумы Александр Дугин и его дочь — две части одного целого. У Дугиных было большое количество врагов, потому что они активно выражали свои идеи, подчеркнул журналист.

«Покушение на его дочь — это всё равно что покушение на самого Александра Гельевича, и наоборот. Даже если они хотели убить Александра Гельевича, мы понимаем — они хотели уничтожить всё то, что он несет. Даша — это продолжение того, что он несет, его интеллектуальных посылов, его интеллектуального труда», — сказал Джума.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Внедорожник Toyota Land Cruiser около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался и сгорел. Водитель погибла на месте.

Следователи подтвердили, что за рулем действительно была Дарья Дугина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его характер следователи назвали заказным.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца.

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