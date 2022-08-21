Киев заявил о своей непричастности к убийству дочери философа Дугина

Киев не имеет отношения к убийству дочери философа Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля в Московской области. Об этом 21 августа заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — приводит его слова «Страна.ua».

Однако, как отметили в российском МИДе, вопрос о непричастности Украины к жестокой расправе вызывает сомнения, ведь ранее Киев неоднократно был уличен в призывах к насилию, а спецслужбы страны в непосредственном участии в террористических актах.

Так, например, 11 июля, сообщалось, что украинская сторона совершила попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

В тот же день в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области рассказали, что в Херсоне было предотвращено покушение на главу ВГА Владимира Сальдо. Было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования его автомобиля.

15 августа под Волгоградом был предотвращен готовившийся украинскими спецслужбами теракт на нефтепроводе. Как рассказали в ФСБ, на месте преступления изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности.

Версию о причастности к убийству Дугиной украинской стороны высказали глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и власти Запорожской области.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 30-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

По мнению экспертов, целью покушения изначально мог быть отец девушки Александр Дугин, однако перед самым отправлением в путь, он сел в другую машину.