Под Волгоградом предотвращен готовившийся украинскими спецслужбами теракт
В Волгоградской области сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на нефтепроводе. Об этом 15 августа заявили в ФСБ.
«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте преступления изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности и два переделанных под стрельбу боевыми патронами травматических пистолета.
Установлено, что организацией теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта». По данным ФСБ, это были боевик украинского нацбатальона «Ураган» гражданин России Андрей Чуенков и член запрещенной в РФ террористической организации «Азов» гражданин Украины Юрий Ионов.
Силовики подчеркнули, что организовали мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова, который близко связан с основателем «Азова» Андреем Билецким, а также розыску их пособников в России.
Ранее, 9 августа, в Национальном антитеррористическом комитете рассказали «Известиям» о том, что украинские спецслужбы на фоне спецоперации РФ активизировали работу по склонению российской молодежи к терактам. Так, в первом полугодии этого года из 61 преступления террористической направленности, которые удалось предотвратить, 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет.
Более 30 преступлений готовилось к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии.
Также за период с 2021 по 2022 год правоохранительными органами пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. Культ убийц» (запрещена в РФ) более чем в 50 регионах России.