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НАК заявил о росте попыток Украины склонить россиян к совершению террактов

НАК: украинские спецслужбы активизировали работу по вербовке россиян для совершения терактов
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Украинские спецслужбы на фоне спецоперации РФ активизировали работу по склонению российской молодежи к терактам. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили «Известиям» в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Ранее во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством председателя организации, директора ФСБ России Александра Бортникова.

В своем выступлении он отметил, что принимаемые меры по противодействию терроризму носят системный характер и позволили повысить эффективность работы по недопущению вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Однако международные террористические организации и идеологи деструктивных течений не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность в том числе посредством сети Интернет.

«В то же время на фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов», — отметили в НАК.

Так, в первом полугодии этого года из 61 преступлений террористической направленности, которые удалось предотвратить, 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет. Более 30 преступлений готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии. Также за период с 2021-го по 2022 год правоохранительными органами пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. Культ убийц» (запрещена в РФ) более чем в 50 регионах России.

Ранее, в апреле, Бортников сообщал, что украинские националисты занимались вербовкой молодежи в Сибири и затем склоняли молодых людей к совершению терактов, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств.

До этого, в начале марта, в Рязанской области был задержан сторонник группировки МКУ, занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

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