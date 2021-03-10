Поделился планами: ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта

В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали подростка, предположительно, готовившего теракт в школе. Мальчик рассказал о своих планах в социальных сетях, а позже у него дома было обнаружено охотничье ружье, порох и инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки. В отношении школьника возбудили уголовное дело, суд отправил его под домашний арест. Подробности — в материале «Известий».

Подготовка к нападению

В Пензе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 16-летнего подростка, предположительно, готовившего теракт в школе. По данным ЦОС, мальчик якобы собирался напасть на учебное заведение с охотничьим ружьем. Помимо ружья, у него изъяли порох и гаджеты, содержащие инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки. Проведение теракта школьник якобы планировал в апреле после весенних каникул.

Как стало известно, спецслужбы заинтересовались мальчиком из поселка Верхний Ломов после того, как он признался администратору одной из групп в социальной сети, что одноклассники и педагоги относятся к нему без уважения и он собирается их «наказать». Для этого подросток, предположительно, собирался использовать старое ружье деда, а порох планировал взять у дяди. После таких сообщений в доме, где проживала семья подозреваемого, и был проведен осмотр.

Под домашним арестом

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении мальчика 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Дело возбуждено при взаимодействии следователей регионального Следственного комитета и сотрудников ФСБ России.

— По данным следствия, несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного ружья. Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, — отметили в СКР.

Расстрелять за неуважение_2 Охотничье ружье, изъятое у причастного к подготовке террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В ведомстве добавили, что следователи обращались в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд отправил школьника под домашний арест. Теперь сотрудники СКР планируют обжаловать данное решение.

Сам подросток признал вину и заявил, что якобы хотел пронести в школу ружье и расправиться со всеми, кто ему «мешал». В школе отметили, что мальчик не имел открытых конфликтов с одноклассниками и учился в основном средне. Раньше он занимался легкой атлетикой, но во время подготовки к экзаменам за 9-й класс прекратил тренировки.

Также известно, что школьник воспитывается в многодетной семье, у него есть старший и младший братья. Мальчика растят мама и отчим, его родной отец подрабатывает в Москве. Семья характеризуется как благополучная.

Неоконченное преступление

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, в настоящий момент по делу пензенского подростка проводится предварительное расследование, в ходе которого следователи собирают доказательства его вины. Если их окажется достаточно, школьнику предъявят обвинение, и после этого уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Окончательное решение о виновности лица, привлекаемого к ответственности, принимается только судом при постановке приговора.

— Поскольку данное преступление не было доведено до конца, оно считается неоконченным, и наказание будет мягче, чем если бы подросток осуществил задуманное. Срок наказания обычно сокращается наполовину, — объяснила юрист «Известиям».

Расстрелять за неуважение_3 Банки с порохом, изъятые у причастного к подготовке террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По ее словам, в случае обвинительного приговора за приготовление к теракту школьнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 7,5 года, а за приготовление к убийству двух и более лиц — лишение свободы на срок от 4 до 10 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. За каждое преступление наказание назначается отдельно, но окончательное будет определено путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний.

— Несмотря на то что данное лицо является несовершеннолетним, такие категории преступлений признаются тяжкими и особо тяжкими, и в России в соответствии с положениями ч. 2 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за них наступает с 14 лет, — отметила Кузнецова.

Смягчающие обстоятельства

В свою очередь, адвокат Екатерина Антонова в беседе с «Известиями» отметила, что при назначении наказания подростку судом будут учитываться два обстоятельства: несовершеннолетний возраст и неоконченный состав преступления.

— Однако фактически на назначение наказания может повлиять всё: от явки с повинной до состояния здоровья. Также школьника обязательно подвергнут психиатрической экспертизе. Если выяснится, что тот страдает отклонениями в психике, то он и вовсе сможет избежать уголовного наказания, — сказала она.

По словам эксперта, при назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние старших по возрасту. Его возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.

Расстрелять за неуважение_4 Задержанный за подготовку террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области (справа) во время допроса Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

— Мальчику могут быть назначены принудительные меры воспитательного воздействия: предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанности загладить причиненный вред, а также ограничение досуга и установление особых требований к поведению, — отметила она.

Подросток, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Такая мера применяется в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Подросток может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.

— Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории подростков, совершивших особо тяжкие преступления, наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях, — добавила собеседница «Известий».

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») составляет от 8 лет, а по ст. 205 УК РФ («Теракт») — от 10 лет лишения свободы. При том, что имеется ряд смягчающих наказание обстоятельств, суд, применяя сложение сроков наказаний, может существенно снизить срок наказания, подытожила юрист.

Реакция на травлю

По мнению психолога Елены Даниловой, подросток, предположительно, готовивший теракт, мог решиться на такой шаг из-за издевок или травли в школе. Реакция на буллинг в его возрасте может быть разной: кто-то теряет уверенность в себе, начинает комплексовать и переживать, а кто-то решает отомстить, не осознавая до конца последствия.

— Поэтому важно разговаривать с детьми: спросить «как дела в школе?» и получить ответ «нормально» недостаточно. Важно узнать, какое у них настроение, что чувствуют, с кем дружат, как относятся к выходкам одноклассников. Необходимо понимать и улавливать эмоциональное состояние ребенка после школы, особенно в период пубертата, когда авторитет родителя пошатывается, — отметила психолог.

Расстрелять за неуважение_1 Футболка с надписью «Ненависть», изъятая у причастного к подготовке террористического акта в образовательном учреждении в Пензенской области Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По ее словам, родители должны знать, чем зачитываются и засматриваются дети, что слушают и что «рекламируют» их кумиры. В случае если в семье удастся сохранить доверительные отношения, зарождение агрессии можно заметить на ранних подступах и снизить градус накала.

— Многие родители и сами не умеют определять свои эмоции и чувства, поэтому запрещают проявлять их детям, принижая и недооценивая масштаб проблем, с которым сталкивается подросток. Поэтому, как и в любой другой ситуации, воспитание ребенка начинается с себя, — подытожила эксперт.