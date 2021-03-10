ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пензенской области

Шестнадцатилетний школьник хотел устроить теракт в образовательном учреждении в Пензенской области, им двигало чувство неприязни к одноклассникам и учителям. Об этом 10 марта сообщил Следственный комитет России.

По данным ФСБ, подозреваемый задержан.

«В отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело... «приготовление к террористическому акту»... По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — сказано в сообщении СК.

Как отмечается, при нападении подросток собирался использовать гладкоствольное охотничье ружье. Во время осмотра жилища у школьника и его родственников изъяты ружье и охотничий порох. Следователи просили суд поместить подростка под стражу, но была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас принимаются меры к обжалованию этого судебного решения, продолжается расследование уголовного дела.

Как рассказал источник «РИА Новости» в силовых структурах, 16-летний школьник написал в соцсети о своих намерениях расстрелять одноклассников. Свою вину подросток не признает.

27 ноября сообщалось, что в Нальчике было возбуждено уголовное дело после нападения учеников на педагога в одной из школ города. Как стало известно, один из учеников 8-го класса и его друг, находясь в здании школы, напали на учителя и начали его избивать. Педагог с целью самообороны выстрелил из травматического оружия, в результате которых один из нападавших был травмирован.