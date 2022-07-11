В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Владимира Сальдо

В Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Об этом 11 июля заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — говорится в Telegram-канале ВГА региона.

Уточняется, что обнаружившие подозрительный предмет херсонцы оперативно сообщили о предполагаемом теракте Вооруженным силам (ВС) РФ. Бомбу обезвредили саперы, жизни людей более ничего не угрожает.

«Руководитель области поблагодарил внимательных граждан за помощь в предотвращении покушения. Владимир Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа. Глава региона продолжает выполнять свои обязанности», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о попытке покушения на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По его словам, Сигуту планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.

Позже представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью.

Херсонская область и приазовская часть Запорожья были освобождены в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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