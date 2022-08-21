Президент «Альфы» допустил заинтересованность Киева в убийстве Дугиной

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров 21 августа заявил, что убийство дочери российского философа и политолога Александра Дугина могло быть выгодно властям Украины.

«Почему Дугин, я бы сказал, эта фигура в определенной степени значимая, потому что он всегда стоял на позициях как патриот. И ту ситуацию, которую он освещал по Украине, естественно, СБУ (Службе безопасности Украины. — Ред.) это не нравилось. В этом случае это было выбрано, я думаю, неслучайно», — отметил он.

Гончаров также добавил, что установить взрывное устройство в машине, на которой ехала Дарья Дугина, не составляло никакого труда.

«Не соглашусь, что машина была начинена взрывчаткой. Начинена — это слово такое, когда это находится внутри машины и заранее установлено взрывное устройство. Это было не то, машина долго стояла на стоянке. Поэтому любому преступнику или, как мы его будем называть, диверсанту, установить взрывное устройство в любом месте под днищем не представляло никакой проблемы», — отметил Гончаров в беседе с «Известиями».

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Внедорожник Toyota Land Cruiser около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался и сгорел. Водитель погибла на месте.

Следователи подтвердили, что за рулем действительно была Дарья Дугина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его характер следователи назвали заказным.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца.