Реклама
Прямой эфир
Экономика
Из-за роста цен СПГ стал недоступен для некоторых азиатских стран
Мир
Читатели Spiegel запаниковали из-за новости о приостановке поставок газа
Общество
Следователи назвали убийство Дарьи Дугиной заказным
Мир
Глава управления СБУ по Кировоградской области найден мертвым
Экономика
Siemens удалила пост про плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»
Мир
ВС РФ трижды применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации
Армия
Специалисты из РФ нашли слабые места в трофейном западном оружии
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Политолог Светов назвал возможную причину убийства Дугиной
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

Президент «Альфы» допустил заинтересованность Киева в убийстве Дугиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров 21 августа заявил, что убийство дочери российского философа и политолога Александра Дугина могло быть выгодно властям Украины.

«Почему Дугин, я бы сказал, эта фигура в определенной степени значимая, потому что он всегда стоял на позициях как патриот. И ту ситуацию, которую он освещал по Украине, естественно, СБУ (Службе безопасности Украины. — Ред.) это не нравилось. В этом случае это было выбрано, я думаю, неслучайно», — отметил он.

Гончаров также добавил, что установить взрывное устройство в машине, на которой ехала Дарья Дугина, не составляло никакого труда.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Не соглашусь, что машина была начинена взрывчаткой. Начинена — это слово такое, когда это находится внутри машины и заранее установлено взрывное устройство. Это было не то, машина долго стояла на стоянке. Поэтому любому преступнику или, как мы его будем называть, диверсанту, установить взрывное устройство в любом месте под днищем не представляло никакой проблемы», — отметил Гончаров в беседе с «Известиями».

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Внедорожник Toyota Land Cruiser около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу взорвался и сгорел. Водитель погибла на месте.

Следователи подтвердили, что за рулем действительно была Дарья Дугина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его характер следователи назвали заказным.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022