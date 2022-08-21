Слуцкий назвал взрыв авто с дочерью философа Дугина варварским убийством

Взрыв автомобиля, в котором находилась дочь философа Александра Дугина, — варварское убийство, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий 21 августа.

«Варварское убийство Дарьи Платоновой — это на самом деле террористическая атака на идеологию и скрепы «Русского мира», — написал он в Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона.

Он принес соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что она была талантливым журналистом.

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 30-летняя Дарья Дугина, она погибла мгновенно.

Как сообщил военкор Владлен Татарский, взрывное устройство без оболочки, содержавшее примерно 400 г тротила, было установлено под сиденьем транспорта. Сначала следствие рассматривало версию взрыва газового баллона, но потом единственной стала версия о взрывном устройстве.

В Следственном комитете РФ (СКР) полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что философу Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Музыкант Петр Лундстрем предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Друг погибшей Сергей Александров в беседе с «Известиям» уточнил, что ранее девушке угрожали.