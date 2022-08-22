В полиции допустили нелегальный въезд в Россию подозреваемой в убийстве Дугиной

Гражданка Украины Наталья Вовк, исполнительница убийства Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, могла въехать в Россию по поддельным документам. Об этом 22 августа сообщили в правоохранительных органах.

«Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту», — сказал собеседник ТАСС.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

По данным ФСБ России, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

В правоохранительных органах ранее в понедельник сообщили, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.