Родственники рассказали о состоянии Дугина

За известным российским философом и публицистом, чья дочь Дарья Дугина погибла в результате взрыва в Подмосковье, наблюдает врач в больнице. Состояние пациента оценивается как стабильное, сообщают 22 августа его близкие.

«(Александр Дугин. — Ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние. — Ред.) стабильно», — сообщили близкие в беседе с «РИА Новости».

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сидения и привели ее в действие дистанционно.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. По его словам, Дугин должен был возвращаться с фестиваля на этом автомобиле вместе с дочерью, но в последний момент по чистой случайности сел в другую машину.

Ранее, 21 августа, источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей.

Правоохранительные органы вынесли предположение, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.