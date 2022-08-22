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Сенатор допустил жесткие действия против Эстонии, если не выдаст убийцу Дугиной

Сенатор Джабаров: если Эстония не выдаст убийцу Дугиной, есть основания для жестких действий против Таллина
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Perry Mastrovito
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Если Эстония не выдаст России исполнительницу убийства журналиста и политолога, дочери философа Александра Дугина Дарьи, есть основания для жёстких действий против Таллина, укрывающего террористку. Об этом 22 августа заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

В ФСБ уточнили, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper.

При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

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