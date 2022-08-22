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Постпред Китая при ООН отреагировал на убийство Дугиной

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Фото: ТАСС/EPA/JASON SZENES
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Председательствующий в Совете Безопасности ООН Китай обеспокоен убийством журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа заявил постпред постоянный представитель Китая при организации Чжан Цзюнь.

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«Мы отметили сообщения в СМИ о произошедшем. Мы обеспокоены этими трагическими событиями. Я продолжу следить за ситуацией и надеюсь, что в результате расследования станет ясно, что произошло», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в настоящий политический кризис подобные атаки не отвечают ничьим интересам.

Ранее в понедельник сообщалось, что установленное на автомобиле Дугиной взрывное устройство привели в действие дистанционно. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.

Также в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла дело о заказном убийстве. По данным ведомства, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии.

Дугина погибла вечером 20 августа. На автомобиле Toyota Land Cruiser она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Журналистка погибла мгновенно.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей.

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