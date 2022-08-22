В Москве пройдет акция «Свеча памяти» в память о погибшей Дарье Дугиной

В Москве пройдет акция «Свеча памяти» в память о погибшей журналистке Дарье Дугиной. Она состоится 22 августа в 19:00 у памятника Владимиру Великому на Боровицкой площади.

Почтить память журналистки смогу все желающие. Также известно, что гражданская панихида состоится 23 августа в телецентре «Останкино» в 10:00.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

Позже криминалисты выяснили, что это было заказное убийство. Взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

Согласно информации ФСБ РФ, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с несовершеннолетней дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на этом же фестивале. После подрыва машины Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.