Малофеев опубликовал первое после гибели дочери заявление Дугина

Российский бизнесмен и общественный деятель Константин Малофеев опубликовал 22 августа первое заявление философа Александра Дугина после гибели его дочери Дарьи.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, ‹...› на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили», — передал он сообщение Дугина в своем Telegram-канале.

Дугин подчеркнул, что российский народ «не сломить даже такими ударами» и украинский режим не добьется желаемого.

«Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста», — добавил он.

Он также рассказал, что гражданская панихида состоится 23 августа в телецентре «Останкино» в 10:00.

Ранее в понедельник ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Спецслужбами было установлено, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с несовершеннолетней дочерью Софией Шабан.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва машины, за рулем которой находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Известно, что они снимали квартиру в доме, где жила погибшая. Кроме того, передвигаясь по России на Mini Cooper, Вовк меняла номера. При въезде в страны использовались номера Донецкой Народной Республики, в столице — казахстанские, а при выезде — украинские.

22 августа криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

21 августа музыкант и участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья, возможно, готовили покушение на ее отца. Известно, что философ также был на этом фестивале. А по словам Лундстрема, он и вовсе должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с фестиваля. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно. Ее отец сейчас находится под наблюдением врачей.

В СК РФ уже возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).