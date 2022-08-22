ФСБ назвало имя исполнительницы убийства Дугиной

Исполнительница убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом 22 августа сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», — заявили в ведомстве.

По его данным, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

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