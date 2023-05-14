«Сейчас пойдем и дадим им ответку»

Российские войска продолжают операцию по освобождению Авдеевки, расположенной в пригороде Донецка. Украинские боевики оказывают здесь активное сопротивление, временами ведут разведку боем. Но бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса отражают все атаки противника и с боями продвигаются вперед. Корреспонденты «Известий» побывали в районе поселка Спартак, узнали о текущей ситуации на этом участке линии боевого соприкосновения и наблюдали подавление одной из огневых точек ВФУ.

Разрушенный Спартак

Поселок Спартак находится на юге от Авдеевки, сразу за территорией Донецкого аэропорта. Из-за своего расположения он стал важной точкой на карте Донбасса. Бои здесь шли с 2014 года — и уличные столкновения и годы обороны с постоянными террористическими обстрелами со стороны украинских боевиков во время действия Минских соглашений. За это время Спартак был практически полностью разрушен. Сейчас линию боевого соприкосновения немного отодвинули от поселка, но враг всё еще остается в бывшей части ПВО, и в населенном пункте хорошо слышны стрелковые бои невдалеке.

После долгих дождей земля почти просохла. Но в длинных ходах сообщения, которые были залиты водой почти по колено, всё еще грязь и идти приходится, растопырив ноги, опираясь на стенки.

— Очень сложная обстановка: они нам — мы им. Но мы победим! Противник накидывает 120-мм и 60-мм польские мины. Поэтому мы сейчас пойдем в опасное место и дадим ответку им, — говорит офицер с позывным Чечен, ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Чечен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Слово «ответка» со времен начала СВО уже не соответствует своему точному значению, но на Донбассе к нему привыкли. За годы действия Минских соглашений легальным был только ответный огонь, и по привычке сейчас так продолжают называть любое огневое поражение.

Конечно, спрашиваем у Чечена о боевом опыте и о том, как он после специфики контртеррористических операций (КТО) приспособился к текущему противостоянию.

— В Донбассе чуток посложнее. Тогда дронов не было, как сейчас, которые сверху видят всё. Но мужики, ветераны КТО, все красавчики, быстро адаптируются, — рассказывает Чечен.

А вот часто обсуждаемого шока от попадания под огонь артиллерии противника, среди более привычных к стрелковым боям ветеранов чеченских кампаний, наш собеседник ни разу не видел.

Зов долга

По ходам сообщения бойцы несут на огневую точку крупнокалиберный пулемёт ДШК, калибром 12,7 мм. Оружие, разработанное накануне Второй мировой войны, которое распространилось с началом СВО как в мобилизационных, так и в штатных подразделениях. Среди бойцов выделяется «дядя Саша», который и будет вести огонь. Ему 65 лет. Конечно, сразу же думаем, что у него богатый боевой опыт, но ошибаемся.

— Я служил, конечно, в советской армии, в разведке, здесь на Украине, под Хмельницком, но в мирное время. Понимаете, как вам объяснить, просто зов есть такой человеческий, надо людям помочь, особенно Донецку, и всей России! — объясняет свой выбор «дядя Саша».

Сам он из Рязанской области, по профессии художник. Но пока хватит сил, он собирается служить в армии.

«дядя Саша» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Дети Донбасса, Донецка, для меня это родные дети и я их должен защитить. Сейчас такое время, что иначе нельзя. Погибает много мирных жителей, и детей, стариков… И вот от этой мрази [украинских боевиков] надо освободить и Россию, и Донецк,— объясняет «дядя Саша».

Совсем недавно он участвовал в отражении очередной попытки врага провести разведку боем и хвалит боевых товарищей. Многие годятся ему в сыновья, и даже внуки. Молодые ребята несут тяжелый пулемет и короба с лентами к огневой позиции, но устанавливает «дядя Саша» его сам, ведь ему вести огонь. Бойцы с улыбкой говорят, что «дядя Саша» их «главный по ДШК».

По готовности «дядя Саша» выпускает «короб» по украинской огневой точке. Она находится в 400 метрах от наших передовых позиций. Оттуда ведут огонь по бойцам во время захода на ротацию. «Дядя Саша» отрабатывает очень быстро, но нам со стороны видно, что он не зря выбирал место между мешками и устанавливал пулемёт, ствол почти не подбрасывает, а опытный стрелок успевает восстанавливать прицел. Кажется, что короткие очереди почти сливаются в одну длинную, хотя первые были по два выстрела, и лишь пристрелявшись он начинает бить по 5-6.

Огневой налет

После огневого налета с точки необходимо быстро уйти, пока ее не нашли с воздуха. Начинается быстрая пробежка по ходам сообщения.

— Вот если бы вы сейчас еще быстрее ушли с позиций, чтоб вас не накрыло, было бы вообще хорошо, — улыбается Чечен, когда мы прибегаем на главную часть «опорника».

Он отправляет нас дальше, в сторону Спартака.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В укрытии в пункте временной дислокации у бойцов включен телевизор и один из них смотрит культовый советский фильм «Гостья из будущего». Солдат вспоминает, как в 1984 году прогулял уроки в школе, чтобы посмотреть его впервые.

На экране советский пионер путешествует по счастливой Москве будущего, а за стенкой слышно обсуждение графика увольнительных в Донецк и рассказ про лису с признаками бешенства, которая вышла к одной из позиций. Опытные бойцы знают, как это опасно, бешенное животное может покусать и заразить и солдат, и собак, которые живут на опорных пунктах, поэтому таких необходимо при приближении убивать.