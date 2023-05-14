 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы
Общество
Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет
Спорт
ФК «Динамо» объявил об увольнении Йокановича с поста главного тренера
Происшествия
Мужчина в Подмосковье погиб после взорвавшейся в руках учебной гранаты
/

«Сейчас пойдем и дадим им ответку»

Как российские войска освобождают поселок Спартак в окрестностях Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска продолжают операцию по освобождению Авдеевки, расположенной в пригороде Донецка. Украинские боевики оказывают здесь активное сопротивление, временами ведут разведку боем. Но бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса отражают все атаки противника и с боями продвигаются вперед. Корреспонденты «Известий» побывали в районе поселка Спартак, узнали о текущей ситуации на этом участке линии боевого соприкосновения и наблюдали подавление одной из огневых точек ВФУ.

Разрушенный Спартак

Поселок Спартак находится на юге от Авдеевки, сразу за территорией Донецкого аэропорта. Из-за своего расположения он стал важной точкой на карте Донбасса. Бои здесь шли с 2014 года — и уличные столкновения и годы обороны с постоянными террористическими обстрелами со стороны украинских боевиков во время действия Минских соглашений. За это время Спартак был практически полностью разрушен. Сейчас линию боевого соприкосновения немного отодвинули от поселка, но враг всё еще остается в бывшей части ПВО, и в населенном пункте хорошо слышны стрелковые бои невдалеке.

После долгих дождей земля почти просохла. Но в длинных ходах сообщения, которые были залиты водой почти по колено, всё еще грязь и идти приходится, растопырив ноги, опираясь на стенки.

— Очень сложная обстановка: они нам — мы им. Но мы победим! Противник накидывает 120-мм и 60-мм польские мины. Поэтому мы сейчас пойдем в опасное место и дадим ответку им, — говорит офицер с позывным Чечен, ветеран контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Чечен

Чечен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Слово «ответка» со времен начала СВО уже не соответствует своему точному значению, но на Донбассе к нему привыкли. За годы действия Минских соглашений легальным был только ответный огонь, и по привычке сейчас так продолжают называть любое огневое поражение.

Конечно, спрашиваем у Чечена о боевом опыте и о том, как он после специфики контртеррористических операций (КТО) приспособился к текущему противостоянию.

— В Донбассе чуток посложнее. Тогда дронов не было, как сейчас, которые сверху видят всё. Но мужики, ветераны КТО, все красавчики, быстро адаптируются, — рассказывает Чечен.

А вот часто обсуждаемого шока от попадания под огонь артиллерии противника, среди более привычных к стрелковым боям ветеранов чеченских кампаний, наш собеседник ни разу не видел.

Зов долга

По ходам сообщения бойцы несут на огневую точку крупнокалиберный пулемёт ДШК, калибром 12,7 мм. Оружие, разработанное накануне Второй мировой войны, которое распространилось с началом СВО как в мобилизационных, так и в штатных подразделениях. Среди бойцов выделяется «дядя Саша», который и будет вести огонь. Ему 65 лет. Конечно, сразу же думаем, что у него богатый боевой опыт, но ошибаемся.

— Я служил, конечно, в советской армии, в разведке, здесь на Украине, под Хмельницком, но в мирное время. Понимаете, как вам объяснить, просто зов есть такой человеческий, надо людям помочь, особенно Донецку, и всей России! — объясняет свой выбор «дядя Саша».

Сам он из Рязанской области, по профессии художник. Но пока хватит сил, он собирается служить в армии.

«дядя Саша»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Дети Донбасса, Донецка, для меня это родные дети и я их должен защитить. Сейчас такое время, что иначе нельзя. Погибает много мирных жителей, и детей, стариков… И вот от этой мрази [украинских боевиков] надо освободить и Россию, и Донецк,— объясняет «дядя Саша».

Совсем недавно он участвовал в отражении очередной попытки врага провести разведку боем и хвалит боевых товарищей. Многие годятся ему в сыновья, и даже внуки. Молодые ребята несут тяжелый пулемет и короба с лентами к огневой позиции, но устанавливает «дядя Саша» его сам, ведь ему вести огонь. Бойцы с улыбкой говорят, что «дядя Саша» их «главный по ДШК».

По готовности «дядя Саша» выпускает «короб» по украинской огневой точке. Она находится в 400 метрах от наших передовых позиций. Оттуда ведут огонь по бойцам во время захода на ротацию. «Дядя Саша» отрабатывает очень быстро, но нам со стороны видно, что он не зря выбирал место между мешками и устанавливал пулемёт, ствол почти не подбрасывает, а опытный стрелок успевает восстанавливать прицел. Кажется, что короткие очереди почти сливаются в одну длинную, хотя первые были по два выстрела, и лишь пристрелявшись он начинает бить по 5-6.

Огневой налет

После огневого налета с точки необходимо быстро уйти, пока ее не нашли с воздуха. Начинается быстрая пробежка по ходам сообщения.

— Вот если бы вы сейчас еще быстрее ушли с позиций, чтоб вас не накрыло, было бы вообще хорошо, — улыбается Чечен, когда мы прибегаем на главную часть «опорника».

Он отправляет нас дальше, в сторону Спартака.

В укрытии в пункте временной дислокации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В укрытии в пункте временной дислокации у бойцов включен телевизор и один из них смотрит культовый советский фильм «Гостья из будущего». Солдат вспоминает, как в 1984 году прогулял уроки в школе, чтобы посмотреть его впервые.

На экране советский пионер путешествует по счастливой Москве будущего, а за стенкой слышно обсуждение графика увольнительных в Донецк и рассказ про лису с признаками бешенства, которая вышла к одной из позиций. Опытные бойцы знают, как это опасно, бешенное животное может покусать и заразить и солдат, и собак, которые живут на опорных пунктах, поэтому таких необходимо при приближении убивать.

Ироничная по сегодняшним меркам деталь фильма «Гостья из будущего»: главный герой фильма оправдывает своё незнание будущего перед встречающими его людьми тем, что он из Конотопа, города в Сумской области Украины. В 80-е, конечно, никому не могло прийти в голову, что у этой сцены будет какой-то дополнительный подтекст. И пока пьём чай перед телевизором, вспоминается, что действия фильма происходят в 2084 году. В момент выхода на экраны до «прекрасного далёка» из советской фантастики было 100 лет. Сегодня остался 61 год…

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023