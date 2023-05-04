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Квартальный счет: войска штурмуют западную окраину Артемовска

У подразделений ВФУ в городе положение критическое, а все пути безопасного отхода перекрыты, полагают эксперты
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжают атаковать украинские позиции. Противник всё еще удерживает несколько кварталов по улице Юбилейной, а также поселок Хромово. На укрепление рубежей обороны там он тратит последние силы. Эксперты отмечают, что положение у подразделений ВФУ критическое: отвести их из города невозможно, потому что все дороги простреливаются российской артиллерией, а успешная операция по деблокированию маловероятна. На запорожском направлении корреспонденты «Известий» стали свидетелями уничтожения укрепрайонов противника тяжелыми минометами «Тюльпан».

Штурмовые действия

В западных кварталах Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали украинские формирования на флангах, сообщили в Минобороны РФ 3 мая.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка в ДНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжает штурмовые действия в западной части Артемовска. Противник удерживает несколько кварталов по улице Юбилейной, а также населенный пункт Хромово. Отряды ВФУ предпринимают все усилия, чтобы создать там новые рубежи обороны.

Параллельно с этим ВФУ пытаются вывести какие-то войска с окраин города, но делать это приходится по лесным тропкам, что может закончиться плачевно, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

украинцы
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

— Все асфальтовые дороги разрушены, — отметил он. — И если у вас нет техники, вы по ним далеко не уйдете — разведка заметит, в тепловизор определит, и артиллерия их точно накроет. Поэтому они не решаются выходить по этим дорогам. Если украинской армии нужны такие бойцы, они должны сделать всё, чтобы сохранить их жизнь и вывести их из города. Но, думаю, они им не нужны, им был нужен населенный пункт, чтобы сковывать наши силы и средства.

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Эксперт считает, что для вывода войск ВФУ нужно проводить операцию по деблокированию. Например, со стороны Константиновки или Часова Яра предпринимать мощное наступление, чтобы пробить коридор и вывести тех, кто еще остался в городе.

— Но с украинской стороны не видно подвижек в решении вопроса таким образом. И даже если попытку деблокировать они предпримут, будет ли она удачной — вопрос открытый. Поэтому, думаю, рано или поздно у тех, кто сидит в городе, нервы сдадут. Говорят, что уже сдают. Просто они находятся в безвыходном положении и хорошо понимают это, — отметил эксперт.

«Тюльпаны» против ДОТов

Опорные пункты ВФУ на запорожском направлении ровняют с землей 240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан» — самые мощные в мире. За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Получив задание, «Тюльпаны» тут же покидают укрытия и выдвигаются на огневые позиции.

Эти минометы — единственные в своем роде. Они не оставляют от целей практически ничего. Зная это, за ними постоянно охотятся украинские формирования.

— Во время загрузки увидели «птичку» противника. Над нами висела. Катались час, пытались от нее оторваться — за нами летала. В итоге я, наверное, ее измором взял, оторвались, — вспоминает непростой боевой эпизод командир расчета миномета с позывным Терек.

Тюльпан
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Большой плюс «Тюльпана» — его мобильность. Он установлен на высокопроходимое гусеничное шасси, что позволяет подъезжать в любую погоду прямо к линии боевого соприкосновения и работать в глубину обороны противника на расстояние до 20 км.

Расчеты «Тюльпанов» привлекают только для ударов по особо важным целям. В нашем случае — по укрепленному опорному пункту противника. По словам бойцов, минам предстоит пробить несколько бетонных перекрытий.

— Мина 240 мм — в длину почти 2 м, весит четверть тонны. Летит на 19 км. Противнику от нее не скрыться, как бы он ни закапывался, как бы ни заливался бетоном. Например, при попадании в землю образуется воронка глубиной от трех до пяти метров и в диаметре около 15, — объяснил Роман Польшаков.

«Тюльпан» начинает вести огонь.

— Мина прилетит на голову противника через минуту-полторы после выстрела, а на перезарядку у расчета есть ровно 62 секунды, — рассказал корреспондент.

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«Тюльпаны» освобождали Мариуполь, с их помощью выбивали неонацистов из бетонных укрытий катакомб «Азовстали».

Сейчас они бьют по резервам противника — уничтожают скопления техники и личного состава врага в тылу. Не дают ВФУ развернуть войска перед наступлением.

По всей линии соприкосновения

3 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 585 человек и 35 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском военном ведомстве.

В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В Сумской области уничтожен склад боеприпасов ВФУ.

удар
Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров оказывал медицинскую помощь военнослужащим парашютно-десантного полка. Во время одного из боев он лично вынес из-под огня противника пятерых раненых, оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медпункт. Григорий неоднократно оказывал помощь раненым товарищам на поле боя. Многие из них оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

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Группа саперов старшины Дмитрия Жданова делала проходы в противопехотном минном поле, которое противник оборудовал на подступах к опорному пункту. Во время работ украинские боевики обстреляли российских инженеров из минометов.

Мгновенно оценив ситуацию, Дмитрий приблизился к позициям противника и ударил по вражескому опорному пункту с помощью установки разминирования УР-83П. Семь украинских националистов были уничтожены, а оставшиеся в живых отступили.

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