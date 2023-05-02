«Успех всегда достигается, когда работает танк»

Упорные бои продолжаются под Донецком: российские войска взламывают украинскую оборону на авдеевском направлении. Боевые машины танкистов 1-го Донецкого корпуса сменяют друг друга на огневых позициях, нанося удары по украинским войскам. Задача экипажей — обеспечить успешное продвижение штурмовых групп. Но враг не сдается. Боевики пытаются любой ценой уничтожить российские танки. В бой идут даже уникальные высокотехнологичные боеприпасы, которые Украина получает от западных союзников. «Известия» побывали в танковом батальоне 1-й Славянской бригады, увидели как танкисты-славянцы проводят огневые налеты с закрытых огневых позиций и как подразделения ВФУ пытаются поразить российские танки.

Борьба на передке

— Обстановка напряженная, как всегда, но продвигаемся. Работаем на данный момент с закрытых позиций. Бронетехника противника активно катается, но она обнаруживается, и мы по ней активно работаем. Мы дежурим всегда, всегда в готовности отработать по ним, — рассказывает офицер-танкист Илья.

Буквально за день до этого его подразделение уничтожило финский БТР, находившийся на позициях врага.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Замеченная в последнее время, всё сильнее проявляется тенденция к снижению использования противником противотанковых управляемых ракет, которые он массово применял в начале СВО. Но одновременно с этим прибавляет в точности и скорости реакции артиллерия противника — именно она сейчас является одной из основных угроз.

— Бывает, приезжаем, пять–шесть снарядов выпускаем, и по нам начинает артиллерия работать. Плюс у них активнее работает воздушная разведка, — рассказывает Илья.

Эти изменения относительно недавние, но они затронули почти всё донецкое направление. Илья связывает это с подходом новых украинских частей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Кроме того, на фоне увеличения количества применения контрбатарейных радаров противник стал использовать и новые боеприпасы. На одном из участков донецкого направления уже находили парашюты от немецких 155-миллиметровых снарядов SMArt 155 для самоходных гаубиц PzH2000. В одном таком снаряде находятся три кумулятивных боеприпаса, каждый из которых обладает собственной системой поиска бронетехники. Снаряд раскрывается в воздухе, и далее мины начинают управляемый спуск на парашютах. Украинские войска, убедившись, что точность их радаров не позволяет поражать наши артиллерийские системы и танки, начали применять этот вид дорогостоящего оружия для ведения контрбатарейной борьбы.

Стоит отметить, что ранее о поставках подобных снарядов публично не сообщалось — в отличие от других видов западного вооружения, они не становились предметом широкой рекламной кампании.

Огонь и вперед

Огневая позиция для огневых налетов танков выбрана заранее, рядом — место для работы оператора БПЛА и командира. С учетом того, что противник осуществляет дистанционное минирование, пути к позиции проверяются, а механики-водители должны быть особенно внимательны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В назначенное время первая трофейная 64-ка (советский танк Т-64, производившийся на Украине и являвшийся основным танком украинской армии) выходит на позицию. Между выстрелами довольно долгие промежутки: ребята получают корректировку и вносят поправки. На «работу» отведено 10 снарядов, после пятого необходимо отойти к пункту управления — вероятность обнаружения начинает расти.

Илья «жонглирует» двумя радиостанциями. На одной — связь с корректировщиком из пехотного подразделения, на второй — с экипажем. Рядом диктует данные оператор БПЛА.

— Хорошо, хорошо зашел, — слышно в радиостанции после 10-го выстрела.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Да, принял. Хорошо зашел, меняю машину, — отвечает Илья. Значит, есть успех и можно продолжать обстрел украинской позиции. Сегодня, по словам Ильи, танкисты испытывали небольшие нововведения, и всё прошло хорошо, поэтому можно продолжать уже со следующей машиной и экипажем.

Меньше чем через 15 минут на позицию вылетает уже новая 64-ка. На ней, для простоты опознания «свой-чужой», на бортах нарисованы крупные российские флаги. Одновременно с танкистами хорошо слышно, как рядом работают минометы и тяжелая артиллерия: плотность боев на авдеевском направлении остается очень высокой.

Примерно к середине работы второй машины хорошо слышен свист украинского снаряда. Илья спокойно продолжает командовать: по его словам, это не прицельный выстрел, а «беспокоящий огонь» по дорогам и посадкам. Украинские боевики ведут ответный огонь по району, рассчитывая напугать кого-нибудь из стреляющих. Прицельная работа «контрбатарейки» отличается и по прицельности, и по скорости ведения огня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Так же как и первый танк, этот сделает 10 выстрелов, и уходим. А чуть позже выскочит уже и третья машина. Успех всегда достигается, когда работает танк. Так что и дальше будем выбивать противника с их позиций. Это называется «карусель»: одни поехали загружаться, там им помогают пацаны. Потом другие выходят — работают, уничтожают противника, — комментирует Илья.