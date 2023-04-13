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«Новенькие у нас начинают с заряжающих»

Как работает российская артиллерия под Авдеевкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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На авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Подразделения 1-го Донецкого корпуса продвигаются вперед, прорываясь через эшелонированную оборону и ожесточенное сопротивление противника. Командование ВФУ пытается остановить российские войска, массово применяя иностранное вооружение, а также БПЛА, преимущественно выполненные на базе коммерческих моделей. Но бойцы 1-го АК нашли технические решения, защищающие от угрозы дронов. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов под Авдеевкой и наблюдали за тем, как они уничтожают оборону противника.

Пять снарядов на поражение

— Работаем системой 2С1 «Гвоздика», пехота потихоньку продвигается, мы поддерживаем ее, — рассказывает офицер ВС РФ с позывным Студент. Самоходная гаубица за его спиной стоит в капонире на оборудованной огневой позиции.

Кроме обычной маскировки, сверху установлена конструкция из стальной сетки на деревянном каркасе — одно из новшеств в борьбе с беспилотной авиацией. Такая сетка удержит гранату при сбросе с воздуха или остановит направленный на самоходку дрон-камикадзе. Кроме того, благодаря ей нет необходимости после каждого открытия огня восстанавливать маскировку орудия.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Летают тут над нами украинские БПЛА. Пытаемся их сбивать, вот сетки и каркасы уже от них сделали, чтоб нам сюрпризы сверху не скидывали, — рассказывает Студент.

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От артиллерийского же огня машина прикрыта землей. В последнее время украинские контрбатарейщики ведут огонь, опираясь прежде всего на данные радаров, если успевают засечь нашу артиллерию во время стрельбы. По словам Студента, попадают достаточно близко, но повредить окопанную бронированную самоходку не могут. А навести на нее разведывательный беспилотник и скорректировать огонь между короткими огневыми налетами не успевают.

— Сейчас более эффективно поражаем цели благодаря тому, что наблюдаем их с воздуха, следим за всеми действиями. И нас могут корректировать лучше и быстрее. На поражение цели тратим меньше времени и где-то пять снарядов, — рассказывает Студент о том, как изменилась работа российских артиллеристов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Эффективнее стала применяться артиллерия и ночью благодаря использованию БПЛА с тепловизионными камерами.

Среди артиллеристов 1-й бригады многие воюют с 2014 года, с начала боевых действий в Донбассе. Наш собеседник в армии с 2021 года — закончив Донецкое военное училище, пришел на службу тогда еще в Народную милицию ДНР.

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— Новенькие, когда приходят к нам, сначала с заряжающего начинают. А потом уже обучаем их дальше, сажаем на место наводчика и так далее. Все в расчете должны быть взаимозаменяемы, — рассказывает Студент.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Самоходчики получают очередную цель и проводят огневой налет короткой серией снарядов. Каждый день совершается до двух десятков таких ударов, продвижение вперед происходит только при подавлении огневых точек врага. К сожалению, собрав на авдеевском направлении крупные резервы, украинские боевики успевают оборудовать позиции, «закапываясь» в землю, пока бои идут на заранее подготовленных позициях.

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Курс на Авдеевку

Сейчас на позициях ВФУ на авдеевском направлении находятся в основном мобилизованные и территориальная оборона. Нередко наблюдатели фиксируют открытие огня по отступающим украинским солдатам со стороны их тыла. Тем не менее большинство солдат предпочитает отступать к своим, а не сдаваться в плен. Это связано с большими тюремными сроками, которыми им угрожают на Украине. Кроме того, украинская пропаганда запугивает боевиков пытками и казнями, которые якобы ожидают их в плену.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Значительно увеличились потери украинских боевиков после активизации действий российской авиации, в особенности с применением корректируемых авиабомб. Даже при отсутствии прямых попаданий по позициям этот вид вооружения наносит серьезные потери личному составу из-за мощности взрыва.

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На днях украинское командование попыталось переломить ситуацию под Авдеевкой. Для ударов по российским войскам ВФУ применили свои боевые вертолеты. Правда, эта попытка исправить положение закончилась печально. Зенитчики 1-го Донецкого корпуса уничтожили вертолет Ми-8 ВВС Украины. Постоянно ликвидируются подразделениями ПВО 1-го АК и сколь-нибудь крупные БПЛА врага. За время пребывания на позициях мы увидели несколько пусков зенитных ракет. К работе ПВО на линии боевого соприкосновения даже мирные жители Донецка уже привыкли, поэтому часто не обращают на нее внимания.

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