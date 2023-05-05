Образцы по подобию: на парад 9 мая выйдет техника, доработанная с учетом СВО

Основу парадных расчетов, которые 9 мая этого года пройдут торжественным маршем по Красной площади, составит боевая техника специальной военной операции. В частности, зрители увидят танки Т-90М, Т-72Б3М, доработанные боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82. Эти изделия будут представлены уже модифицированными на основе опыта боевых действий. В частности, на технике появились новые элементы бронирования и защиты. Не обойдется парад и без новинок. Так, впервые широкой общественности покажут бронеавтомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат». Их разработали в прошлом году с учетом опыта СВО и уже сейчас массово поставляют в войска.

Парадный дебют

Согласно планам проведения парада Победы на Красной площади, а также в некоторых регионах, основу расчетов составят образцы вооружения и военной техники, которые сейчас задействованы в проведении специальной военной операции. В первую очередь речь идет о танках Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3, бронетранспортерах БТР-82. Большинство представленных образцов — это машины, модернизированные с учетом опыта СВО.

Так, в Ростове-на-Дону зрители смогут увидеть одновременно два варианта танка Т-72Б3М. Первый — версия машины образца 2021 года. Ее можно отличить по характерным бронеэкранам, размещенным на бортах машины. Второй — Т-72Б3М в модификации 2022 года, также называемый штурмовым танком или танком-СВО. Его особенность — увеличенное количество блоков динамической защиты и дополнительные элементы бронирования.

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Один из самых ярких участников парада 9 мая — зенитная ракетная система C-350 «Витязь». Эту технику можно будет увидеть не только на Красной площади, но и в других городах России. До недавнего времени ее характеристики были известны только по результатам испытаний на полигонах. Однако теперь она перестала быть демонстрационной машиной и эффективно участвует в боевых действиях.

ЗРК С-350 «Витязь» способны перехватывать не только самолеты и вертолеты, но и баллистические ракеты.

Они ближе к системам средней дальности, но в то же время могут прикрывать особо важные объекты: военные базы, крупные города или атомные станции. Одно из их преимуществ — высокая мобильность, которая позволяет быстро перебрасывать ЗРК на важные направления. Максимальная дальность поражения воздушных целей у С-350 составляет 120 км. Система может работать автономно, а также в составе группировки ПВО.

Впервые на параде будут представлены два новейших бронеавтомобиля. З-СТС «Ахмат» обязан своим появлением военной спецоперации на Украине. Он создавался после ее начала и с учетом опыта боевых действий. Конструкторам надо было в максимально сжатые сроки разработать недорогой, максимально простой в производстве, но маневренный и защищенный автомобиль для перевозки военнослужащих. С этой задачей они справились за 25 дней. Так, например, на производство «Ахмата» тратится в семь–десять раз меньше времени, чем на создание бронеавтомобилей семейства «Тайфун».

«Ахмат» выполнен на трехосном полноприводном шасси «КамАЗ-5350» с колесной формулой 6Х6. Оно отличается хорошей проходимостью и надежно при эксплуатации. Главная особенность — отсутствие сложного в производстве несущего кузова. Бронекапсула, в которой могут разместиться 10 военнослужащих, устанавливается на раму.

Бронемашина, в отличие от базового грузовика, построена по капотной схеме. Сделано это неслучайно. Два метра капота перед кабиной — это гарантия того, что при подрыве на противотанковой мине водитель и пассажиры в кабине останутся живы.

Бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» построен на двухосном шасси грузового автомобиля «Урал». Он рассчитан на перевозку в бронекапсуле девяти военнослужащих в полной боевой выкладке.

Башенка машины оборудована 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд». Боец имеет круговую бронезащиту. Дополнительные окна из бронестекла, обеспечивают ему хороший обзор и своевременное обнаружение противника.

Фронтальная и боковые поверхности, включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль.

Днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Машина может разгоняться до 100 км в час. Она тоже прошла боевое крещение во время спецоперации на Украине.

Значимое событие

Танки Т-72Б3М Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Сам парад, который проходит в такое время, — уже значимое событие. И то, что там будут участники спецоперации, тоже крайне важно, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Обширная номенклатура техники доработана с учетом опыта СВО: танки, самоходные артиллерийские установки. Самое главное — модернизация ведется непрерывно по результатам боев. Например, танки Т-72Б3М усовершенствуются, наверное, каждый месяц.

Среди наиболее важных изменений Т-72Б3М по результатам боевого применения в ходе СВО — замена мягкой бронезащиты на стальные коробы, увеличение количества блоков динамической защиты, установка нового лазерного дальномера и прицела, рассказали источники «Известий» в ОПК.

После обновления этот танк стал сопоставим по огневым возможностям с новейшими образцами. Машина оснащена мощным двигателем 1130 л.с., автоматической коробкой передач, защитными экранами, современной динамической защитой «Реликт». Комплекс вооружения включает в себя пушку 2А46М-5-01, способную также пускать противотанковые ракеты, 12,7-миллиметровый и 7,62-миллиметровый пулеметы. В систему управления огнем «Сосна-У» входят тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели. Оборудование машины позволяет наводчику-оператору обнаруживать и уничтожать объекты днем и ночью в любую погоду.

Т-90М на сегодняшний день остается наиболее современным и самым совершенным танком российской армии. В ходе модернизации он получил улучшенную пушку 2А46М5-01 и более мощный дизельный двигатель. На машине установлена автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ».

Танк Т-90М Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Т-90М — очень защищенная машина. Внутри боевого отделения установлены противоосколочные экраны из кевларовой ткани, основная часть боеприпасов вынесена в специальный ящик за башней, танк получил более мощное бронирование.

На параде также будет представлена БМП-3 — самая современная из стоящих на вооружении боевых машин пехоты. От представителей предыдущих модификаций она отличается всё тем же более мощным бронированием и повышенными огневыми возможностями. На вооружении машины — 100-миллиметровая пушка 2А40, она же пусковая установка ПТУР, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, а также три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых и один спаренный с орудием.

По словам источников «Известий», БМП-3 была доработана с учетом опыта ее применения в специальной военной операции. В частности, она получила дополнительные бронированные экраны и элементы динамической бронезащиты.

4 мая госкорпорация «Ростех» отчиталась, что предприятие «Курганмашзавод» в несколько раз нарастило производство БМП-3. В холдинге отметили, что за I квартал нынешнего года поставлено столько же боевых машин пехоты, сколько за весь 2019 год.

Боевые машины пехоты БМП-3 Фото: ТАСС/Эрик Романенко