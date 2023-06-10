Состав наступления: ВФУ ввели в действие свои стратегические резервы

Украинское наступление началось, об этом говорит применение противником стратегических резервов, заявил 9 июня Владимир Путин. Ни на одном из участков украинские атаки не достигли поставленных задач , отметил глава государства. По данным Минобороны РФ, наиболее ожесточенные бои развернулись на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях. За сутки ВФУ потеряли здесь не менее 1090 человек и 93 единицы военной техники. Эксперты отмечают, что противника хватит еще на пять-шесть дней атак, после чего он выдохнется и перейдет к обороне. Также Владимир Путин сообщил, что российское тактическое ядерное оружие разместят в Белоруссии после 7–8 июля этого года.

Констатация факта

Украинское наступление началось, заявил 9 июня президент России Владимир Путин.

— Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Владимир Путин также отметил мужество и героизм наших бойцов, правильную организацию и управление войсками, высокую эффективность отечественных вооружений.

— Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется, — сказал он.

По словам президента, противник несет большие потери.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости

— Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному — это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют, — сказал президент.

Владимир Путин добавил, что российское военное руководство оценивает ситуацию с наступлением противника и будет исходить из реалий на поле боя.

Кроме того, он указал на быстрое развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, способного выполнить все поставленные перед ним задачи , приведя в пример наращивание производства современных видов вооружения.

При таком темпе ввода резервов ВФУ хватит еще максимум на пять-шесть дней , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Потом резервы останутся, но их использование станет бессмысленным, — отметил он. — Если ближайшая задача не будет решена, то есть они не смогут прорвать первую полосу, то можно, конечно, кинуть всё и прорвать, но что в этом случае в прорыв вводить? Основная задача — не сам по себе прорыв, а наступление . Идут пятые сутки, они бросают в бой новые силы, на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30% всех имеющихся резервов. Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы.

По мнению эксперта, ближайшие несколько дней покажут, будет ли результат у этого наступления.

Солдат ВФУ Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

— Если в этот период они не смогут переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, то им придется переходить к глухой обороне, причем это будет оборона, как после Курской битвы, когда сил еще много, но хребет сломан , — считает он.

Владислав Шурыгин сказал, что наши войска пока «показывают себя блестяще».

— Они ведут гибкую оборону со сбережением людей, — объяснил он. — Если надо, люди отходят, заманивают ВФУ в огневые мешки, начинают кошмарить авиацией и артиллерией. Потом они уходят, а мы опять занимаем свои позиции. За эти дни некоторые позиции уже трижды переходили из рук в руки. И это чрезвычайно нервирует украинское командование.

«Зонтик» для Белоруссии

Также 9 июня Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что российское тактическое ядерное оружие разместят на территории Белоруссии, после того как 7–8 июля этого года закончиться подготовка соответствующих сооружений.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Уверенно мы взаимодействуем в этой сфере. По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с Вами договаривались, всё идет по плану, — сказал Владимир Путин, обращаясь к Лукашенко. — Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что всё по плану, всё стабильно.

По словам российского президента, о вопросах безопасности они поговорят с глазу на глаз.

Все атаки отбиты

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины пытались наступать на южнодонецком и запорожском направлениях. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск Восток отражено четыре атаки противника. Они проводились силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ 9 июня.

— На запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение по двум районам скопления живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВФУ.

Авиация поразила резервы противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Омельник и Преображенка Запорожской области.

Уничтоженная и брошенная техника ВФУ Фото: t.me/voin_dv

Общие потери ВФУ на этих направлениях за сутки — до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьина и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак ВФУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки ДНР.

— Вклинений в нашу оборону не допущено , — отметил Игорь Конашенков.

В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка , восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б». В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ.

Волк против Storm Shadow

Российская противовоздушная оборона Восточного военного округа впервые сбила летящую крылатую ракету дальности Storm Shadow британского производства. Работу зенитчиков во время боевых действий показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Крылатая ракета Storm Shadow может летать на уровне десятиэтажного дома. Для ракеты это экстремально низкая высота, но наши зенитчики уже приноровились и к этой воздушной угрозе. Самое важное — грамотно выбрать позицию, говорят бойцы. Дальше дело техники.

— Она летела на высоте не больше 120 м. Огибала и деревья, и холмы, то есть в нее закладывается полетное задание, — рассказал командир батареи с позывным Чип.

Для уничтожения таких ракет на южнодонецких рубежах используется ПЗРК «Игла».

Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Начинает мигать лампочка зеленая сперва, и тут приходят в ухо гудки с динамика. Всё, цель поймал, дальше — выстрел , — показал оружие в действии стрелок-зенитчик с позывным Волк.

Несмотря на безуспешные попытки контрнаступления, ВФУ продолжают бросать в бой все имеющиеся ресурсы — реактивные системы залпового огня, крылатые ракеты, множество беспилотников-разведчиков.

— Впрочем, все старания украинских формирований заканчиваются одинаково — только что в небе сработала ПВО. Вычислить подверженного врага можно будет разве что по разлетевшимся обломкам, — резюмировал Ольков.

Удары по тыловым районам

В ночь на 9 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

— Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий, — сообщил Игорь Конашенков.

В зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1240 человек и 125 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 9 июня.

В Харьковской области и ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Су-30СМ ВКС России Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВФУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады теробороны.

ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье в Запорожской области сбили в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, российская ПВО в районе населенного пункта Бабино в Херсонской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 13 украинских БПЛА.