Темная встреча: ВС РФ отбили массированные ночные атаки на юге

В ночь на 8 июня ВФУ бросили в наступление специальные резервные части, подготовленные для прорыва российской обороны. Наши войска отбили все атаки противника и нанесли ему большие потери. За два часа ВФУ потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек военнослужащих , рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эксперты отмечают, что эти бои показали прочность нашей обороны и подтвердили стойкость участвовавших в боях частей. Также в этот день глава военного ведомства посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа, где потребовал ускорить поставки в зону спецоперации военной техники.

Горящие танки

В 01:30 ночи 8 июня на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва российской обороны, но был своевременно обнаружен разведкой. ВФУ наступали на четырех направлениях, но везде были остановлены и с большими потерями отошли, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По украинским войскам нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

— Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили, — резюмировал министр обороны.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По его словам, в ходе двухчасового боя ВФУ потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава.

Всего же 7 июня были уничтожены 945 боевиков, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три САУ Krab польского производства и другая военная техника, сообщил министр.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, замысел противника состоял в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, взломав первую линию российской обороны. Потом они собираются нанести удар в сторону Бердянска и, возможно, Мариуполя.

По словам наших собеседников, ситуация остается сложной. Хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. ВФУ продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления.

Позднее в этот день командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сообщил дополнительные подробности боя. По его словам, наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка. ВФУ наносили удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии.

— Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение, — рассказал генерал.

Он сообщил, что с выходом к минным полям четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования. Затем в огневое поражение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов спецназа и общевойсковых подразделений. Противник был вынужден остановиться и отказаться от преодоления минных полей. Среди уничтоженных танков есть три «Леопарда» .

По словам генерала, в боях отличились подразделения 42-й мотострелковой дивизии, проявив мужество, героизм и смелость. Они обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Вчера вечером (7 июня. — «Известия») Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня уже утром начальник Генерального штаба доложил президенту о результатах ночного боя, — сообщил Романчук.

Всё происходившее на линии боевого соприкосновения в последние сутки было очередной попыткой прорыва нашей обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Возможно, они частично перебросили туда войска с херсонского направления и попытались еще раз ударить, — отметил эксперт. — Это происходит по инерции. Вполне вероятно, что где-то еще попытаются пройти. В ночном наступлении они потеряли, по сути, танковый батальон. Это показывает, что оборона крепкая, она держит удар. И я надеюсь, что недалек тот час, когда надо будет думать о другом: о том, чтобы отбрасывать противника всё дальше и дальше от наших позиций, чтобы он не пакостил на наших территориях — и новых, и старых.

Эксперт отметил, что попытки прорваться еще будут как минимум в течение нескольких дней.

— А потом, я надеюсь и верю, противник начнет выдыхаться, — сказал Дандыкин.

Ускорить поставки

8 июня Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки в зону спецоперации всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника. Об этом он завил в ходе проверки подготовки техники и вооружений к отправке в районы боевых действий на арсеналах и базах хранения Западного военного округа.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Также глава военного ведомства обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, не только принимающим участие в СВО, но и проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.

Под ударами «Солнцепека»

Попытки ВФУ наступать на стыке границ ДНР и Запорожской области пресекаются мощными ударами ТОС «Солнцепек». За работой наших военных наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— В ожидании контрнаступления проведена разведка огневых позиций. Все перекрестки дорог, все основные подступы противника уже есть в наших данных, — рассказал командир огнеметной роты с позывным Симба.

Обстрелы мощными ударами ТОС «Солнцепек» приводят украинских военных в ужас.

— Судя по радиоперехвату, некоторые после нашей работы говорят: «Мы не пойдем вперед, отдайте нас под суд» , — рассказал Симба.

Фото: РИА Новости

Точность ударов корректируется оператором. Беспилотники — незаменимые воздушные разведчики, они помогают узнать точные координаты пунктов управления ВФУ, а также контролируют периметр от возможных прорывов противника.

— У нас мало времени для работы, надо уложиться в одну минуту. Всё отработать, чтобы уничтожить противника. Если мы задержимся, то попадем под прицел противника, — рассказал наш военный с позывным Ботан.

Экипаж «Солнцепека» справляется. Машина быстро выезжает на позицию и стреляет, попадая точно в цель.

— Заряд хорошей бодрости передает нам эта машина, — рассказал боец с позывным Малой.

Суворовцев ждет новоселье

С 1 сентября 2023 года Суворовское военное училище в Иркутске, возводимое по поручению Владимира Путина специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны, откроет свои двери для первых воспитанников, сообщили в российском военном ведомстве.

Располагается новое учебное заведение в черте города, где изначально находилась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения строящегося в Иркутске Суворовского военного училища Фото: t.me/mod_russia

На объекте сейчас работают более 900 военных строителей и 60 единиц спецтехники. Основной исторический корпус реставрируют бережно, стараясь сохранить узнаваемую колоннаду на входе.

Проинспектировали строительство заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Уже возведен спальный корпус, полным ходом идет строительство столовой. В отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся два спортзала и классы дополнительного образования, усиливают несущие конструкции, обустраивают кровлю и реставрируют исторические элементы постройки.

Над материалом работали: Алексей Рамм, Богдан Степовой, Роман Крецул, Юлия Леонова