Темная встреча: ВС РФ отбили массированные ночные атаки на юге
В ночь на 8 июня ВФУ бросили в наступление специальные резервные части, подготовленные для прорыва российской обороны. Наши войска отбили все атаки противника и нанесли ему большие потери. За два часа ВФУ потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек военнослужащих, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эксперты отмечают, что эти бои показали прочность нашей обороны и подтвердили стойкость участвовавших в боях частей. Также в этот день глава военного ведомства посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа, где потребовал ускорить поставки в зону спецоперации военной техники.
Горящие танки
В 01:30 ночи 8 июня на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва российской обороны, но был своевременно обнаружен разведкой. ВФУ наступали на четырех направлениях, но везде были остановлены и с большими потерями отошли, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По украинским войскам нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.
— Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили, — резюмировал министр обороны.
По его словам, в ходе двухчасового боя ВФУ потеряли 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава.
Всего же 7 июня были уничтожены 945 боевиков, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три САУ Krab польского производства и другая военная техника, сообщил министр.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, замысел противника состоял в том, чтобы ударами на трех направлениях выйти в район Токмака, взломав первую линию российской обороны. Потом они собираются нанести удар в сторону Бердянска и, возможно, Мариуполя.
По словам наших собеседников, ситуация остается сложной. Хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак. ВФУ продолжают активно прощупывать оборону и пытаются найти возможности для продолжения наступления.
Позднее в этот день командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сообщил дополнительные подробности боя. По его словам, наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка. ВФУ наносили удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии.
— Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт и ему было нанесено огневое поражение, — рассказал генерал.
Он сообщил, что с выходом к минным полям четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования. Затем в огневое поражение противника включились расчеты противотанковых ракетных комплексов спецназа и общевойсковых подразделений. Противник был вынужден остановиться и отказаться от преодоления минных полей. Среди уничтоженных танков есть три «Леопарда».
По словам генерала, в боях отличились подразделения 42-й мотострелковой дивизии, проявив мужество, героизм и смелость. Они обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу.
— Вчера вечером (7 июня. — «Известия») Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, который подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. И сегодня уже утром начальник Генерального штаба доложил президенту о результатах ночного боя, — сообщил Романчук.
Всё происходившее на линии боевого соприкосновения в последние сутки было очередной попыткой прорыва нашей обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
— Возможно, они частично перебросили туда войска с херсонского направления и попытались еще раз ударить, — отметил эксперт. — Это происходит по инерции. Вполне вероятно, что где-то еще попытаются пройти. В ночном наступлении они потеряли, по сути, танковый батальон. Это показывает, что оборона крепкая, она держит удар. И я надеюсь, что недалек тот час, когда надо будет думать о другом: о том, чтобы отбрасывать противника всё дальше и дальше от наших позиций, чтобы он не пакостил на наших территориях — и новых, и старых.
Эксперт отметил, что попытки прорваться еще будут как минимум в течение нескольких дней.
— А потом, я надеюсь и верю, противник начнет выдыхаться, — сказал Дандыкин.
Ускорить поставки
8 июня Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки в зону спецоперации всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника. Об этом он завил в ходе проверки подготовки техники и вооружений к отправке в районы боевых действий на арсеналах и базах хранения Западного военного округа.
— Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь, — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Также глава военного ведомства обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, не только принимающим участие в СВО, но и проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки.
Под ударами «Солнцепека»
Попытки ВФУ наступать на стыке границ ДНР и Запорожской области пресекаются мощными ударами ТОС «Солнцепек». За работой наших военных наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
— В ожидании контрнаступления проведена разведка огневых позиций. Все перекрестки дорог, все основные подступы противника уже есть в наших данных, — рассказал командир огнеметной роты с позывным Симба.
Обстрелы мощными ударами ТОС «Солнцепек» приводят украинских военных в ужас.
— Судя по радиоперехвату, некоторые после нашей работы говорят: «Мы не пойдем вперед, отдайте нас под суд», — рассказал Симба.
Точность ударов корректируется оператором. Беспилотники — незаменимые воздушные разведчики, они помогают узнать точные координаты пунктов управления ВФУ, а также контролируют периметр от возможных прорывов противника.
— У нас мало времени для работы, надо уложиться в одну минуту. Всё отработать, чтобы уничтожить противника. Если мы задержимся, то попадем под прицел противника, — рассказал наш военный с позывным Ботан.
Экипаж «Солнцепека» справляется. Машина быстро выезжает на позицию и стреляет, попадая точно в цель.
— Заряд хорошей бодрости передает нам эта машина, — рассказал боец с позывным Малой.
Суворовцев ждет новоселье
С 1 сентября 2023 года Суворовское военное училище в Иркутске, возводимое по поручению Владимира Путина специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны, откроет свои двери для первых воспитанников, сообщили в российском военном ведомстве.
Располагается новое учебное заведение в черте города, где изначально находилась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения строящегося в Иркутске Суворовского военного училища
На объекте сейчас работают более 900 военных строителей и 60 единиц спецтехники. Основной исторический корпус реставрируют бережно, стараясь сохранить узнаваемую колоннаду на входе.
Проинспектировали строительство заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Уже возведен спальный корпус, полным ходом идет строительство столовой. В отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся два спортзала и классы дополнительного образования, усиливают несущие конструкции, обустраивают кровлю и реставрируют исторические элементы постройки.
Над материалом работали: Алексей Рамм, Богдан Степовой, Роман Крецул, Юлия Леонова