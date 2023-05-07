Дедлайн для школьника: как выбрать профессию подростку

Пока старшеклассники активно готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, терять время остальным школьникам тоже не стоит: чем раньше с ребенком займутся профориентацией, тем лучше для него, считают эксперты. Они отмечают, что желательно всерьез подойти к выбору профессии до 9-го класса, чтобы потратить оставшееся время на целенаправленную подготовку по тем предметам, которые понадобятся не только для выпуска из школы, но и для будущей работы. Что учитывать при профориентации — разбирались «Известия».

Дело времени

Руководитель базового центра подготовки кадров АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Ольга Клинк говорит, что чем раньше начинается профориентация, тем лучше.

— В идеале — с детского сада , — говорит она. — Именно там закладываются основы отношения к труду, к учению, к отдыху, к другим людям. Профориентация не сводится к выбору предметов для сдачи ЕГЭ. Хотя в определенный момент такой вопрос, безусловно, возникает. Социальная ситуация требует от человека сделать первый выбор в 9-м классе: пойти в 10-й или поступать в колледж. Поэтому активная фаза профориентации должна начинаться хотя бы за год до момента выбора.

Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов отмечает, что работа с дошкольниками и младшеклассниками требует крайней аккуратности, так как возникает опасность навязать ребенку профессиональный выбор. А вот серьезную профориентацию, по его мнению, правильно начинать с 6-го класса. Именно в этом возрасте ребенок уже может анализировать, у него появляются необходимые инструменты для обработки профориентационной информации.

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова

Психолог АНО «Родительский центр «Подсолнух» Елена Дума отмечает, что с начала посещения ребенком школы и дополнительных занятий важно говорить ему, что полученные навыки и знания он сможет применять в будущем, как и само умение учиться. А уже в средней школе, после адаптации к изменившимся условиям обучения, важно обсуждать, что у каждого человека есть определенные склонности к разным наукам и дисциплинам.

— Дедлайн наступает примерно к восьмому классу, когда уже точно важно понять склонности и интересы ребенка , — считает Елена Дума.

В то же время эксперт по профориентации детей и подростков, наставник победителей 2021–2022 года Всероссийского конкурса «Большая перемена» Светлана Царицына отмечает, что в 12–14 лет подростку еще сложно выбирать профессию.

— Здесь еще другие задачи возраста — первая влюбленность, отношения в коллективе и т.д., — сказала она «Известиям». — В 15–16 лет подросток готов осознанно выбирать профессию. Это оптимальный возраст, когда выбор профессии для него интересен и актуален.

Что важно учесть

Владимир Блинов подчеркивает: конечная цель профориентации — научить человека самостоятельно выстраивать свою карьерную траекторию, оценивать свои ощущения, просчитывать возможности и принимать решения.

— Неправильный выбор профессии может стать очень существенной жизненной ошибкой, которую бывает сложно исправить , — говорит эксперт РАНХиГС. — Профориентация — это еще и формирование мотивов будущего, которое должно радовать ребенка. Он должен верить в то, что в его судьбе всё будет хорошо и он будет работать там, где захочет.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Эксперт подчеркивает, что выбор профессии — это и коллективное решение: самого человека, общества, системы образования, близких людей. При этом Владимир Блинов предостерегает от принятия решения на основании популярных сейчас предложений определить будущую профессию по условному ДНК-коду. Он называет это чистой воды мошенничеством.

— Еще один очень важный аспект заключается в том, что определение профессии — это еще и социальный выбор, ребенок выбирает образ жизни, — говорит Владимир Блинов. — Поэтому мы говорим не только о деятельностных составляющих. Ребенок должен понимать, что в одной профессии может быть ненормированный рабочий день, в другой — требуется высокая концентрация внимания. В 11-м классе об этом точно можно говорить. Поэтому вертикаль профориентации и построена Министерством просвещения от 6-го до 11-го класса.

Елена Дума подчеркивает: недостаточно одного теста по профориентации, который покажет склонности человека к определенным наукам или видам деятельности.

— Важно понимать эмоциональный и социальный интеллект ребенка, — говорит она. — Нужно говорить с ребенком о том, как он представляет свою деятельность, комфортно ли ему работать в команде или самостоятельно, лидер он или исполнитель, готов ли выполнять монотонную работу.

Она приводит в пример ситуацию, когда девочка мечтает быть косметологом, но при этом не любит работать с людьми. В этом случае нужно понять, что же это за специалист, который заботится о женской красоте, но не взаимодействует с человеком напрямую.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Светлана Царицына предлагает несколько упражнений, которые помогут выявить сильные стороны ребенка. Например, «360 градусов».

— Подросток отправляет в мессенджеры или в соцсетях своим одноклассникам, друзьям, родителям вопросы: «Как ты думаешь, какие мои сильные стороны?», «Как ты думаешь, какая профессия мне подойдет?», «Что, на твой взгляд, у меня получается лучше всего?», — рассказала она. — Суммируя и анализируя ответы, находя повторяющиеся варианты, ребенок сможет сделать интересные выводы, увидеть что-то, что у него получается хорошо, а он не придает этому значения.

Еще одно интересное упражнение для детей: если бы была возможность прожить пять жизней, кем бы вы были в каждой из них? Это очерчивает интерес ребенка к каким-то профессиям.

Кто занимается профориентацией

Ольга Клинк отмечает, что профориентацией занимаются и семья, и школа, и организации дополнительного образования, и центры занятости населения, и работодатели, и социально ориентированные некоммерческие организации. Светлана Царицына указывает, что можно обращаться за помощью к квалифицированному профориентологу, который научит подростка делать выбор, а можно участвовать в конкурсах, которые дают через решение кейсов понять, какая сфера подходит, где будет интересно развиваться.

Член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения РФ, учитель истории и обществознания Жанна Торхова рассказала, что в России существует множество полезных программ, например «Профстажировки», «Атлас профессий». Функцию по профориентации выполняет и всероссийский конкурс «Большая перемена».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Там можно примерить на себя разные роли, пройти тесты и понять, какое направление откликается, — говорит она. — Опытные педагоги-наставники помогут и расскажут о спектре профессий в выбранной области интересов. Нравятся география и путешествия? В вызове «Познавай Россию» ребенок может примерить на себя роль гида, экскурсовода и т.д.

Нужно ли профессиональная проба

Владимир Блинов считает, что очень важна возможность профессиональных проб для ребенка — и чем разнообразнее они будут, тем лучше. Можно познакомить ребенка с интересной для него профессией в самом раннем возрасте. Светлана Царицына рассказывает: ее сын в пять лет мечтал стать военным, и родители нашли возможность съездить в воинскую часть ракетных войск-стратегического направления.

— Он увидел быт военных, посидел за пультом управления и узнал, какие виды ракет стоят на вооружении РФ, — рассказала она. — Получив этот опыт и представление о профессии, в 11 лет он поступил в Пермское суворовское училище и в этом году успешно его заканчивает.

Ольга Клинк отмечает, что непосредственно профессиональная проба хорошо работает, если она отражает суть профессии и образ жизни работника, а не сводится к проделыванию пятиминутного опыта или экскурсии на предприятии.

— Самое главное — выполнение задания, моделирующего основные характеристики профессиональной деятельности, требующего проявления профессионально важных качеств, и обсуждение его результатов , — сказала она. — В разработке профессиональных проб помогают стандарты, которые содержат современные описания профессий.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Подросток может работать официально с 14 лет — для этого понадобится согласие родителей и письменное согласие муниципального органа опеки и попечительства. После 16 лет формальностей становится меньше. С 14 до 15 лет рабочий день ребенка не должен превышать четырех часов в день, с 15 до 16 лет — пяти часов, с 16 до 18 лет — семи часов. Искать работу можно, например, на официальных сайтах муниципалитетов, где реализуют программы летней занятости для старшеклассников. Устроиться можно вожатым, рабочим по благоустройству, помощником библиотекаря или, например, журналиста. Есть вакансии для подростков и в службах занятости, и на сайтах для поиска работы.

Однако это не всегда может помочь определиться с профессией. Например, как понять профессию врача, если поработать в больнице не получится? Елена Дума отмечает, что важно именно погружение в специфику профессии, а это не только ее проба, но и понимание всего спектра деятельности в той или иной сфере.

— Нужно понимать, что врач — это не только тот, кто сидит на приеме в поликлинике, — говорит она. — Врач может быть консультантом, может работать в частной клинике, может работать в спорте, быть врачом-спасателем и так далее. Одновременно надо посмотреть вакансии на основных площадках работодателей, какая у врача зарплата. Изучить прогнозы — кто будет востребован в то время, когда ребенок закончит университет.