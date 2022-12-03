Детская боязнь: чего опасаются современные школьники и их родители

Современные дети не знают, что такое многоразовые носовые платки, у них нет необходимости заводить будильник, им непонятна песня про ежика с дырочкой в правом боку — в XXI веке совсем другие игрушки. В отличие от своих мам и пап сегодняшние школьники не боятся спорить с учителями. Насколько радикально подрастающее поколение изменилось за четверть века и в чем причины этих перемен — в материале «Известий».

Страх и совесть

Онлайн-школа IT-профессий Rebotica специально для «Известий» провела опрос среди своих учеников и их родителей. Цель исследования — выявить отличия в школьном образовании у двух поколений, определить приоритеты учеников. Для этого респонденты отвечали на одинаковые вопросы в анкете.

«Согласно итогам исследования, поколение россиян, которым сейчас 35 лет и больше, не считали возможным спорить с учителем в школе. 60% взрослых респондентов опроса отметили, что за спор с учителем их могли отправить к директору или вызвать родителей в школу. Сегодня более 50% школьников сказали, что спор с учителем не влечет за собой каких-либо неприятных последствий для них», — говорится в исследовании.

Даже 25 лет назад, на сломе эпохи, школьная программа, по мнению большинства взрослых респондентов (63%), была вполне достаточной для поступления в вуз без привлечения репетиторов. При этом подавляющее большинство родителей современных школьников (84%) посетовали, что по некоторым дисциплинам им приходится искать варианты дополнительного образования.

Когда родителей сегодняшних школьников спросили, что было важно для того, чтобы иметь авторитет среди одноклассников, 58% респондентов сказали, что для того, чтобы положительно выделиться в классе, была важна яркая личность, а 13% участников опроса ответили «высокая успеваемость». В первом случае взгляды отцов и детей практически совпали — 78% ребят также выделили личные качества и упомянули яркую личность. Однако, по мнению современных школьников, второй самый популярный способ выделиться среди сверстников — не оценки, а хорошая одежда и дорогие гаджеты (ответ 15% респондентов).

Детская боязнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Между тем четверть века назад российские школьники больше всего боялись получить плохую отметку (44% ответов) и быть не принятыми в компании сверстников (28% ответов). Не понравиться учителю опасались 8% опрошенных. Сегодня главный страх школьников (60%) — быть не принятыми ровесниками. В меньшей степени они боятся получить плохую оценку (13% ответов), и только 3% респондентов беспокоятся из-за мнения учителей.

Родом из СССР

Детский и подростковый психолог-профориентолог Симона Филимонова считает, что за 25 лет (равно как и за 100) особенности развития детей не изменились. Те же возрастные кризисы, те же этапы взросления, что и всегда. Но под влиянием политических, экономических и мировых кризисов поменялось то, что формирует развитие психики ребенка, подростка, — это социальная среда. Она важна точно так же, как и врожденные и унаследованные качества.

Разница между средой, в которой взрослеют современные школьники, и условиями, когда росли их родители, колоссальная. Мамы и папы нынешних ребят проходили становление в непростые 90-е годы, но воспитывали их еще по традициям советского времени. По словам психолога, отголосок эпохи СССР тогда был еще силен, что и сказалось на формировании людей.

— Те дети и современные — это разные люди. Что способствовало переменам, случившимся за эти годы? Например, свобода взглядов и поведения, которой недоставало в советские времена, в эпоху, когда учились в школе дедушки и бабушки нынешних школьников. Та свобода, как деревья из семян, выросла огромным лесом за последние годы и дала свои плоды в наше время , — рассуждает Филимонова.

Детская боязнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Анны Тимофеенко, руководителя направления психологической поддержки подростков образовательной компании MAXIMUM Education, основы поведения каждого поколения — это ответ на окружающую действительность. Поэтому сравнивать детей, которые родились 40 лет назад, и современных школьников, по мнению эксперта, невозможно. Единственное, что можно абсолютно точно про них сказать, так это то, что они разные.

— В психологии принято выделять шесть основных стилей семейного воспитания: авторитарный, демократический, отчужденный, попустительский, хаотический и гиперопека. Все эти методы имеют свои особенности и совершенно по-разному отражаются на развитии ребенка. В советское время родители чаще воспитывали детей в авторитарном стиле. Сейчас чаще отдают предпочтение демократическому, — комментирует Анна Тимофеенко.

В прошлом веке детей скорее воспитывали по наитию, потому что не было книг по родительской психологии, которые доступны современным мамам и папам, подчеркивает Тимофеенко. Сейчас же взрослые благодаря подобной литературе старательно работают над тем, чтобы быть хорошими родителями. Отсюда и разница в приоритетах у разных поколений.

— Несколько десятилетий назад школьников воспитывали родители, которые передавали им свой детский опыт: участие в комсомольских собраниях и пионерских сборах, влияние идеологической работы. Детям прививали правила взаимодействия со взрослыми и с педагогами в том числе. Поэтому в то время высказать мнение наперекор учительскому было смелостью и вызовом. Современное же поколение воспитывается в атмосфере гораздо большей свободы. Ребята четко понимают чего хотят, умеют выстраивать свои границы и знают, как с ними можно общаться, а как нельзя, — продолжает Анна Тимофеенко.

Детская боязнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Симона Филимонова отмечает, что родители современных детей усвоили взгляды поколения, которое ставило на первое место уважение старших. В их сознании учитель — это тот, кто дает путевку в жизнь, один из главных людей в жизни ребенка, первый человек, дающий знания. Родители нынешних пап и мам испытывали уважение к роли учителя и таким человеческим качествам, как нравственность и мораль, которые воспитывались в школе. Такое отношение они передали своим детям — школьникам 90-х. Об этом свидетельствуют и результаты опроса — большинство детей тогда не считали нужным спорить с педагогом.

Доктор биологических наук, руководитель лаборатории нервной системы НИИ морфологии человека Сергей Савельев также подчеркивает, что 25 лет назад еще ценились и пропагандировались идеи всеобщего единства, а вот люди нового века делают ставки на индивидуальное поведение. Это и отражается на мировоззрении и отношении к учебе и учителям.

Опять двойка

Еще одна особенность нынешнего поколения, по мнению Тимофеенко, это то, что современные дети, что называется, эмоционально лабильны — болезненно реагируют даже на мелкие происшествия. Всё вокруг, будь то действие, слово или поступок, они проецируют на себя, воспринимая происходящее с ними чувствительно и эмоционально. Плюс ко всему нынешние школьники выросли в атмосфере глобально информационного мира, когда ежедневно приходится обрабатывать огромное количество «входящих данных». Поэтому и восприятие реальности сейчас сильно отличается от того, каким оно было в прошлом веке.

— Наши родители черпали информацию из уст учителей и родителей, а также из книг, которые проходили предварительный отбор окружающими взрослыми. Соответственно, и объяснения тому, что такое хорошо и что такое плохо, дети получали через фильтр окружающих реалий и взглядов взрослого поколения, — рассуждает Тимофеенко.

Детская боязнь Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Эксперт полагает, что этим можно объяснить, что многие школьники 25 лет назад больше всего боялись получить плохую оценку. В те годы одной из главных ценностей для продвижения по иерархической лестнице было хорошее образование, без которого вряд ли можно было построить успешную карьеру. А вот современное поколение детей, по мнению Тимофеенко, иначе обращается с информацией, которая поступает извне. Ребята не доверяют ей и оценивают с критической и практической точки зрения. Важность школьного образования и хорошие оценки они тоже легко подвергают сомнению, всё чаще задаваясь вопросом: «А нужно ли мне это?»

— Главный фактор мотивации для подростка сейчас — польза. Школьникам важна практичность и осознание того, что именно они могут получить здесь и сейчас и как могут применить эти навыки в жизни, — продолжает Тимофеенко.

Тревожность в отношении школьных отметок снижают и сами мамы и папы, именно те, кто когда-то прошел через страх за тройки и двойки. Одни хорошо помнят родительский ремень, а другим навсегда врезались в память слова нудных нотаций. Поэтому нынешние взрослые успокаивают школьников словами «главное — знания, а не отметки», что вызывает недоумение у людей старшего поколения.

— По сравнению с советскими школьниками интеллектуальный уровень современных учеников упал примерно в 10 раз, — сетует профессор Савельев. — Не то что они стали глупыми, но они просто не хотят использовать весь энергетический ресурс мозга, не желают напрягаться при учебе. Если не нужно тратить энергию мозга, то ее не тратят. В 90-е и нулевые книжные полки были наполнены литературой. У детей, которые учились в то время, благодаря этому была шире возможность выбора знаний. Люди всерьез относились к книгам и печатному слову.

Детская боязнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Согласно исследованию, современные ребята переживают из-за одежды и гаджетов, выделяющих их среди однокашников, гораздо больше, чем из-за отметок. Примерно так же, как их родители беспокоились о высокой успеваемости. Учиться прилежно, чтобы знаний хватило для поступления в вуз, — это еще одна особенность прошлых лет. Неслучайно большинство взрослых респондентов считали школьную программу вполне достаточной для таких целей. Но времена изменились — теперь родители сетуют, что по некоторым дисциплинам им приходится искать варианты дополнительного образования для детей.

По словам Симоны Филимоновой, есть такие семьи, в которых мамы и папы убеждены, что детям в любом случае нужен репетитор, и расценивают возможность дополнительного образования как подушку безопасности. Возможно, так проще жить, а дети и по этой причине меньше боятся плохих оценок, отмечает эксперт.

Один для всех

Быть принятыми в компании сверстников для школьников прошлых лет было не в меньшей степени важно, чем сегодня их детям, уверены психологи. Признание и авторитет в своей среде — смысл общения детей любого поколения. Это соответствует законам психологии и развития ребенка, а в определенный период жизни просто необходимо. Но тогда, 25 лет назад, были другие ценности — более общественные, коллективные. Социальное, общее пока еще считалось важнейшей ценностью, в том числе и в деле воспитания детей.

— В общении было много рамок, но существовали и гарантии того, что каждый человек — член общества. Значит, отсутствовала тревога по поводу вхождения в общество. А сейчас, когда этих гарантий недостаточно, велика тревожность за завоевание своего места в среде. Поэтому ребята так беспокоятся о мнении сверстников , — продолжает Симона Филимонова.

Детская боязнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Анны Тимофеенко, в подростковом возрасте даже значимые взрослые отходят на второй план. С точки зрения психологии, это период, когда происходит переориентация общения: с родителей и учителей — на друзей и сверстников. Ситуация усугубляется тем, что у нынешних детей гораздо больше точек контакта со своим окружением, чем у их родителей в том же возрасте. Ребята общаются не только в школе или во время каких-то совместных мероприятий, но и когда остаются одни — в чатах, переписках, комментариях. Именно поэтому, с точки зрения эксперта, создается впечатление непрерывного контакта со своим окружением. А с увеличением частоты этого общения растет и его ценность, так как этот контакт становится неотъемлемой частью жизни.

Психологи уверены, что неслучайно для современных школьников гораздо значимее быть яркой личностью, чем для их родителей, которые тоже придавали этому огромное значение. Профориентолог подчеркивает, что под яркой сегодня можно понимать универсальную, активную, пробивную личность. А всё потому, что современным людям важно уметь добиваться своего, чтобы быть успешными. Для этого нужно быть конкурентоспособным, а значит, отличным, отличающимся от других.

Отцы и дети

Несмотря на то что современные родители чаще выбирают демократичный стиль воспитания, конфликт отцов и детей по-прежнему актуален. От этого явления никуда не уйти, а его обострению в наши дни способствуют непоследовательность и некая хаотичность в воспитании.

— В отсутствие конкретных общепринятых принципов, ценностей, нравственных рамок эта хаотичность несет проблемы и отцам, и детям. Такова современная реальность, и с этим нам, психологам, приходится работать. Классический вариант — когда нет каких-то идеалов, подростки ищут свои, не совпадающие с родительскими, — современные, новые. В результате разгорается конфликт, — комментирует Филимонова.

К противоречиям ведет не только столкновение разных взглядов, но и пресловутые возрастные кризисы, а также разница интересов. От конфликтов не уберегает даже то, что современные родители начитанны в плане психологии ребенка. Однако взрослым не нужно огорчаться — насчет будущего современных детей психологи настроены оптимистично.

Детская боязнь Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Предполагаю, что наши дети в области человеческих ценностей многое изменят в лучшую сторону. Возможно, даже система нашего образования претерпит серьезные позитивные изменения именно благодаря сегодняшним школьникам. Детей 25 лет назад учили взрослые, а сейчас многие взрослые в чем-то учатся у детей, стараясь не отставать от прогресса. Мозг человека устроен так, что ребенок быстрее схватывает что-то новое, — комментирует эксперт.

Конечно, прогресс создают взрослые, оговаривается психолог. Но большинство из них всё-таки оторваны от своих детей, например, в плане новых технологий. Поэтому школьники помогают родителям и бабушкам с дедушками осваивать прогрессивные сферы. Такая связь в наше время служит своеобразным мостиком между поколениями и является перспективой для общения, подчеркивает профориентолог.

— Я думаю, что современные дети обладают большей свободой мысли и действий и, наверное, лучше, чем их родители, адаптированы к современному тревожному, постоянно меняющемуся миру. Они активно интересуются мировой политикой и экономикой, открыты к дискуссиям — не только высказывают собственное мнение, но и готовы слушать и понимать других, — комментирует Симона Филимонова.

Профориентолог уверена: когда эти ребята вырастут и станут родителями, то будут легко относиться к трудностям, щелкая их как орешки.