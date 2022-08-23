Тяжело в учение: как подготовить ребенка к возвращению в школу

До нового учебного года — чуть больше недели. Готов ли ваш ребенок к возвращению к учебе психологически и как его подготовить так, чтобы у него появилось желание вернуться за школьную парту и получать новые знания? Психологи рекомендуют в первую очередь возобновить привычный распорядок дня и поговорить с детьми о школе. Что нужно обсуждать с ребенком и какие действия предпринять, чтобы ему было проще возобновить учебу, — в материале «Известий».

Погрустить о каникулах

Психологи Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Мария Ермакова и Светлана Залманова перечислили основные признаки психологической готовности ребенка к новому учебному году. Это касается в большей степени первоклашек — важно понять, развиты ли у них мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный навыки.

Детский психолог Екатерина Маденко сказала «Известиям», что готовность детей, которые уже ходят в школу не первый год, измеряется не «жаждой знаний» ребенка, а в целом желанием встретиться с друзьями, пробежаться по коридорам и т.д.

— Понятие «готовность к обучению включает» физиологическую — состояние здоровья; психологическую — способности, реакции, характер; социальную — умение находить общий язык с другими; личную готовность — желание, — говорит она.

Тяжело в учение Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Важнее и другой вопрос: как после трех месяцев каникул вернуть в рабочий режим ребенка, который привык спать до 11 утра, заниматься своими делами и гулять с друзьями целый день?

Победитель всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2017», психолог Елена Болдырева замечает, что есть достаточно большая категория детей, которые уже в конце августа с нетерпением ждут, когда начнется школа, есть и те, кто скучает по учителям и самим урокам.

— Если же ребенок не хочет в школу, важно выяснить причину, — сказала она «Известиям». — Бывает так, что он не хочет, скажем так, без особой причины — и мне кажется, что это тоже норма. Мы, например, взрослые люди, после отпуска тоже думаем: здорово было бы еще недельку отдохнуть. У детей это работает точно так же.

В таких ситуациях она рекомендует побеседовать с детьми примерно такими словами: «Слушай, было бы здорово, если бы каникулы длились подольше. Мне жаль, что у тебя заканчиваются каникулы».

Тяжело в учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— То есть не делать неприличным его нежелание, — сказала Болдырева. — Для определенных категорий детей такие разговоры уже сами по себе являются достаточно мотивирующими. Ребенок сам осознанно выбирает: было бы здорово продлить каникулы, но нужно идти в школу. В таком случае он будет более ответственно относиться к школьным делам.

Болдырева замечает, что можно даже сохранить время каникул в виде фотоальбома — не для того, чтобы потом погружаться в тоску по лету, а чтобы восстанавливать свою энергию за счет приятных эмоций в плохие дни.

— Когда во время учебного года проблемы у ребенка наслаиваются одна на другую, ему кажется, что весь мир состоит только из проблем, — говорит психолог. — Такой альбомчик станет хорошей помощью для того, чтобы расширить восприятие ребенка, что мир не одним цветом выкрашен, что есть очень много оттенков, много разных цветов, полутонов.

Понять причину нежелания идти в школу

Нежелание идти в школу может быть обусловлено куда более серьезными причинами. Болдырева рассказывает, что часто на консультациях с родителями и детьми выясняется, что ребенок не хочет идти в школу, потому что не сложились отношения с учителем или с одноклассниками. В этих вопросах ребенку нужно помочь разобраться — возможно, обратившись к специалистам, если проблемы слишком глубоки.

Психолог АНО Родительский центр «Подсолнух» Елена Петрусенко говорит, что важно сначала сконцентрировать внимание не на том, чтобы открыть учебники и всё вспомнить, а на школьной атмосфере.

— Родителю важно понять: чем он может быть ребенку полезен, чего ему не хватает, чтобы было комфортно учиться , — рассказала она «Известиям». — Родитель должен донести, что готов помогать ребенку. Доверившись маме и папе, дети сразу могут вспомнить какие-то вещи, которые их окружают в школе. Например, выяснится: не хочет ходить в столовую, потому что там невкусно, — и вообще весь год не ел там, но не говорил об этом. Такие мелочи порой в текучке школьной жизни не проявляются.

Тяжело в учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С подростками, продолжает Петрусенко, особенно важно поговорить об атмосфере и разных ситуациях в школе . Если кого-то в школе травят — поговорить о буллинге, если были конфликты с учителем — обсудить это.

— Важно проговорить всё, что может волновать ребенка не меньше, чем уроки , — говорит Елена Петрусенко. — Важен позитивный опыт общения с родителями про школу.

Если у ребенка есть трудности с конкретным предметом, это тоже нужно обсудить. Выяснить, идет ли речь о том, что у ребенка просто нет склонности к этому предмету, или у него возникает страх учителя, страх неудачи на этом уроке. Возможно, дело с атмосферой в классе у конкретного учителя.

— Родителю полезно незадолго до нового учебного года спросить у ребенка: вспомни, какие предметы были в прошлом году, что вообще помнишь со школы? — говорит Елена Петрусенко. — Но спрашивать он должен не как контролер, а как фигура, которая помогает ребенку. Родитель должен стать напарником, который тоже помнит, как в сентябре было сложно вернуться в школу, но может помочь с этим. Задача не нагнетать, а поддерживать.

Психолог Яна Власова подчеркивает: родителям нужно выключить панику внутри себя, потому что очень часто они за школу переживают даже больше, чем дети, и у тех включается защитная реакция: они не хотят идти в школу.

Тяжело в учение Фото: РИА Новости/Александр Калинин

Семейный психолог, преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Елена Демченко отмечает, что после лета многие школьники, особенно вступившие в подростковый возраст, переживают о том, как их встретит класс, заметны ли у них физические изменения.

— Чтобы исключить стрессовую ситуацию, посоветуйте ребенку встретиться с одноклассниками в последние дни лета, пообщаться, поделиться впечатлениями, показать себя «нового», — сказала она «Известиям».

Создатель онлайн-школы ЕГЭLand Александр Филатов считает, что можно обновить рабочее пространство школьника, чтобы создать благоприятную для обучения обстановку.

— Оно должно быть одновременно комфортным — правильный стул, стол, достаточное количество света, — так и мотивирующим: можно повесить кнопочную доску с мотивирующими фразами, гирлянду, положить на стол красивую канцелярию, — сказал он «Известиям».

Как мотивировать младшеклассников

— Дети каждого возраста по-разному ориентированы на авторитет взрослого, — говорит Елена Петрусенко. — Младшеклассники больше встроены в систему, которую транслирует родитель: как родители зададут режим, на чем сфокусируют внимание, на то ребенок и будет ориентироваться.

Кроме того, у младших школьников есть интерес к общению с другими детьми, говорит Петрусенко. Им важно поделиться своими впечатлениями, узнать, как прошли каникулы у одноклассников.

Яна Власова говорит, что младшим школьникам за несколько недель до учебы пора потихонечку напоминать, что скоро они пойдут в школу, встретятся с одноклассниками, будут делиться положительными эмоциями.

— Не нужно большой акцент делать на самой учебе, это их просто пугает, — говорит Власова. — Важны положительные эмоции от встречи с одноклассниками, или, например, с учителем, если ребенок его любит.

Тяжело в учение Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Психолог-эксперт «Актион Образование» Александра Фокина призывает не запугивать детей, мотивируя это подготовкой к школе. В разговорах с младшими школьниками можно опираться на гордость за достижения.

— Показывайте ребенку и другим членам семьи, как вам нравятся его умение: терпеливо помогал, аккуратно раскрасил, сумел сам решить проблему, — рассказала она «Известиям». — Это психологически укрепляет ребенка и дает базу для веры в себя при столкновении с трудностями.

Маленького ребенка, говорит Фокина, можно заинтересовать школой с помощью игры — пусть оценивает игрушки, ставьте «пятерки» учительским голосом за выполнение бытовых поручений. Вместе рассматривайте школьное имущество: желание обладать школьными вещами — пеналом, рюкзаком, строгой одеждой и т.д. — одна из составляющих готовности ребенка к учебе.

— Разговаривая о школе, не сводите все разговоры к ней. Говорите честно по содержанию: чего хотите, о чем беспокоитесь, что может быть сложно, — спокойно, поддерживающим тоном, — говорит Фокина.

Как мотивировать среднешкольников

Для подростков от 10 до 14 лет очень ценно сообщество.

— И здесь важно, как он будет выглядеть, — говорит Елена Петрусенко. — Важно, с каким рюкзаком ребенок пойдет в школу, какие футболки он будет носить, в чем будет ходить на физкультуру. Сборы в школу будут готовить его психологически к новому учебному году.

Тяжело в учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Яна Власова также отмечает, что подростки любят сам ритуал: пойти 1 сентября красивыми, с новыми рюкзаками. Когда же учеба начнется, важно интересоваться у них чувствами и эмоциями — не как сходил в школу и какие получил оценки, а как прошел твой день и что в нем было хорошего.

— Кроме того, нужно поговорить перед школой с ребенком о его интересах, о том, что изменилось за лето, и чему он научился за это время, — продолжает Петрусенко. — Какую книжку прочитал, как научился плавать в бассейне. Можно вспомнить и о прошлом учебном годе, о его положительных событиях: ты получил пятерку по математике, тебя хвалил учитель. Чтобы ребенок чувствовал свою самооценку и знал, что ее можно повышать в школе.

Как подготовить старшеклассника

А вот со старшими школьниками, считает Елена Петрусенко, уделить внимание важно самостоятельности ребенка и проговорить с ним правила: ты будешь сам ходить на курсы; к тебе придет репетитор и ты сам его оплатишь; если не хочешь, я не буду поднимать тебя в школу, но ты сам должен вовремя просыпаться.

— Ребенку в этом возрасте важно, что его самостоятельность будет поддержана , — сказала она. — Нужно обсуждать с ним какие-то действия: во сколько мы с тобой встречаемся? Если нужно дать задание, нужно четко оговорить сроки, но заложить на выполнение чуть больше времени, чтобы ребенок успел ближе к сроку понять, что он «проваливается», и наверстать упущенное.

Тяжело в учение Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Петрусенко подчеркивает: всех детей важно хвалить по возрасту — странно хвалить юношу 16–17 лет за помытую чашку, но вот ребенку в семь-восемь лет нужно говорить, какой он молодец, каждый раз, когда он правильно собрал рюкзак.

Психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн замечает, что нужно в общении с ребенком найти мотивацию к учебе, которая подходит лично ему.

— Одного ребенка будет мотивировать будущая желанная профессия, другого — обещанное вознаграждение в конце года, третьего — интересные занятия, которые школьник посещает дополнительно , — сказала она.

Нужно ли нагружать мозг ребенка за неделю до школы

Есть иллюзия, что летом ребенок ничего не познает, но это, конечно, не так — особенно если родители всё-таки включены в его развитие. Даже чтение новой книги, навык полива огорода у бабушки — это всё равно познание нового. Ребенку важно показать, что он чему-то научился, — и настроить на то, что теперь нагрузка будет больше и более структурированная.

— Нужно объяснить ребенку, почему так происходит: летом мы расслабляемся, потому что очень жарко и мозгу трудно запоминать новое, — говорит Елена Петрусенко.

Психолог Наталья Искра говорит, что детям в норме должно быть любопытно и интересно всё новое, поэтому во время каникул самое главное — «не забивать интерес», разумно чередуя активный отдых с узнаванием нового: наблюдением за природой, посещением музеев, вкраплением исторической информации. За пару недель до школы полезно повторить пройденное с ребенком, говорит она.

Тяжело в учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если ребенок в начальной школе — в игровой форме, — сказала она «Известиям». — Идеально подойдут занятия, в которых нужно искать ошибки, — они пробуждают азарт и формируют у ребенка контроль.

Директор школы «ИнтернетУрок» Ольга Хасякова говорит, что можно познакомиться заранее с новыми учебниками и программой на год.

— Наверняка хоть одна тема по какому-нибудь предмету совпадет с интересами ребенка , — сказала она «Известиям». — Расскажите, что вас интересовало в его годы, какие книги особенно запомнились, а за что случалось заработать несправедливую оценку. Такие истории не только роднят нас с детьми, но и дают им стимул проявлять любопытство к учебе. Это касается и школьников младшего возраста, и подростков.

Яна Власова, однако, считает, что в августе нет никакой необходимости нагружать ребенка какими-то мозговыми активностями, разве что прочитать книгу из списка литературы на лето, чтобы прикоснуться к школьной программе.

Время режима

Все специалисты, опрошенные «Известиями», сходятся во мнении, что важнее всего перед школой вводить распорядок дня — и делать это нужно «уже вчера». Клинический психолог Олеся Иневская считает, что нужно установить школьный распорядок по крайней мере за 1–2 недели до начала учебного процесса, в том числе время приема пищи и перекусов должны совпадать со школьным расписанием.

— Также обговорите с ребенком, когда бы он хотел делать домашнее задание, — сказала она «Известиям». — Одним детям легче заниматься сразу после школы, другим нужен перерыв и им лучше выполнять домашнее задание после ужина. Постарайтесь вовлечь своих детей в принятие этих решений: чем больше у детей чувства контроля, тем больше у них мотивации.

Тяжело в учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кира Гольдштейн замечает, что родителям важно донести до ребенка, что увеличение нагрузки, появление новых предметов — это еще и возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор. Можно предложить интересные материалы по новым темам: книги и фильмы, чтобы увлечь ребенка и не позволить создать ощущение скуки от нового предмета.